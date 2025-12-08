Ferragni sotto accusa: l’ex socio svela tutto sul Pandoro Gate

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuove rivelazioni shock sul caso Pandoro Gate che ha travolto Chiara Ferragni. L’ex socio Pasquale Morgese ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo contro l’influencer, accusandola di aver gestito il business in modo discutibile. “Pensava solo a fare soldi. Il pandoro? Il risultato di un’arroganza durata anni” ha tuonato Morgese in un’intervista che sta facendo discutere.

L’imprenditore ha raccontato di pressioni e richieste che definisce “inappropriate”: “Mi ha chiesto le mie quote gratis” ha rivelato, aggiungendo dettagli sulla gestione della società che avevano in comune. Le parole di Morgese riaprono lo scontro proprio mentre Chiara Ferragni è alle prese con il processo per truffa aggravata legato al caso Balocco.

La condanna richiesta: 1 anno e 8 mesi

La Procura di Milano ha chiesto per l’influencer una condanna a 1 anno e 8 mesi per il cosiddetto Pandoro Gate, lo scandalo delle beneficenze che avrebbe dovuto aiutare l’ospedale Regina Margherita di Torino. Secondo l’accusa, Chiara Ferragni avrebbe tratto un indebito profitto dalla vendita dei pandori Balocco spacciati come prodotti solidali, quando in realtà le donazioni erano già state effettuate dall’azienda prima dell’accordo con l’influencer.

Nel frattempo, la separazione da Fedez continua a far parlare. L’ex marito ha rilasciato un libro in cui racconta la loro storia, definendo il matrimonio “confezione bellissima, ma dentro puzzavano tutti”. Chiara ha risposto con un duro sfogo sui social: “Un colpo troppo basso” ha scritto, riferendosi alle rivelazioni contenute nel volume.

Il patrimonio dell’influencer, un tempo stimato intorno ai 40 milioni di euro, ha subito un duro colpo dopo lo scandalo. Diverse aziende hanno rescisso i contratti pubblicitari e il suo brand ha perso valore. Ora Chiara deve affrontare non solo le conseguenze giudiziarie, ma anche quelle economiche e reputazionali di una vicenda che ha segnato profondamente la sua carriera.