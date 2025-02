[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fergargano, ecco la nuova flotta di Treni Pop

Sabato 8 febbraio alle ore 9.30, presso il deposito di Fergargano a Foggia, in via San Severo, verrà presentata la nuova flotta di Treni Pop, acquistati dalla Regione Puglia in cofinanziamento con la società ferroviaria. A seguire verrà organizzato un primo viaggio delle Autorità sul nuovo treno.

Interverranno: Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia, Debora Ciliento, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia, Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia Giuseppe Pitta, sindaco di Lucera, Giuseppe Germano Scarcia, consigliere d’amministrazione di Ferrovie del Gargano, Vito Antonacci, direttore Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, e Luciano Follieri, dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Foggia