Fedez sempre più preso da Garance Authie: l’ultima mossa del rapper non lascia dubbi

Fedez continua a tenere alta l’attenzione medicata. Questa volta non si tratta di un’ennesima bordata nei confronti di Chiara Ferragni, ma della sua nuova fiamma Garance Authie. I due sono usciti allo scoperto nella serata di ieri quando i followers più attenti hanno notato le mani della modella immortalate dal rapper all’interno del suo nuovo appartamento. Dopo le prime foto scattate ai due al Gran Premio di Formula Uno di Monaco, Fedez ha deciso di fare sul serio con la modella. I due avrebbero trascorso una romantica notte nella nuova abitazione dopo aver passato la serata in un locale presso il Duomo di Milano. Il rapper non si sta facendo problemi a raccontare la sua nuova vita da single, da lui definita una vera e propria rinascita.

Garance Authie ha passato la notte a casa di Fedez a Milano

Il rapper milanese ha passato la notte con la sua nuova fiamma, un’affascinante modelle francese di appena 20 anni di nome Garance Authie. I due sono stati visti per la prima volta insieme al Gran Premio di Formula Uno di Monte Carlo. A distanza di settimane, il rapper appare sempre più preso tanto da passare con lei una romantica cena e dopocena nella sua nuova abitazione presso i Navigli di Milano. Il giorno prima, Fedez aveva definito tossica la storia d’amore con Chiara Ferragn. Il cantante inoltre aveva rivelato di non aver mai sopportato l’ambiente intorno dell’influencer. Parole che non hanno ricevuto replica da parte di Chiara Ferragni, che attualmente sta passando un weekend a Forte dei Marmi con i figli.