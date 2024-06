Fedez, nuova bordata contro Chiara Ferragni: “Rubami il cuore borseggiatrice”

In queste ore Fedez è tornato protagonista sui social. Il rapper ha fatto ascoltare la versione remix del suo celebre brano Cigno nero nel corso di una diretta Twitch insieme a Greenbaud. All’interno del pezzo, è presente una strofa con chiaro riferimento a Chiara Ferragni. Sono ormai mesi che i problemi coniugali del cantante e dell’influencer fanno discutere il web. Ma ecco, che nelle ultime ore Fedez è tornato alla carica lasciandosi andare a dei commenti che non sono passati inosservati. L’uomo ha attaccato il team della sua ex moglie ed ha fatto dichiarazioni inedite sul suo matrimonio che hanno lasciato l’amaro in bocca a tanti. Parole che arrivano dopo che il cantante ha pubblicato il suo nuovo singolo Sexy Shop che contiene riferimenti proprio alla rottura con la madre dei suoi figli.

Fedez e la dedica per Chiara Ferragni nel remix di Cigno Nero

Nel corso della live con Greebaud Fedez ha fatto qualcosa che sta facendo discutere il mondo del web. Il rapper ha deciso di far ascoltare a sorpresa un estratto del remix di Cigno Nero che contiene strofe dedicate a Chiara Ferragni. Nel testo ci sono chiari riferimenti a quando lui si trovava in ospedale alle prese con un’operazione per rimuovere il cancro al pancreas. L’uomo infatti ha cantato le seguenti parole: “La felicità è un’arte illusoria, tanti bei ricordi, una brutta memoria. Tu con la mano sulla cicatrice, lacrime e sangue, rinascimento, araba fenice, rubami il cuore borseggiatrice”. Il rapper ha poi continuato: “Ho smesso di credere da quando ho visto che gli angeli possono sposare un demone”. Sempre nel corso della live su Twicht, il rapper ha ammesso che la storia con Chiara Ferragni era una relazione tossica, visto che si facevano male a vicenda.