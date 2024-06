Fedez sbarca su Only Fans: la nuova mossa provocatoria del rapper

Fedez continua a far parlare di sé. Dopo aver adottato un nuovo cane uguale a Paloma, ecco che il rapper ha compiuto una nuova mossa provocatoria. L’uomo infatti ha aperto un profilo su Only Fans. L’artista è sbarcato sulla popolare piattaforma hot con un profilo personale che al momento non conta iscritti. Fedez l’ha annunciato chiaramente ai microfoni de La Zanzara. L’uomo infatti ha dichiarato le seguenti parole: “Tutti mi dicono che devo ripulirmi l’immagine e tac io faccio il canale su Only Fans.” Abbonamento gratis almeno per ora e contenuti non ancora visionabili per la nuova avventura del rapper che sa di provocazione.

Fedez apre un profilo su Only Fans: l’annuncio a La Zanzara

Il rapper dopo essere sparito dai social per alcuni problemi di salute è tornato a far parlare di sé. Per prima cosa, Fedez ha preso un cane di nome Silvio per poi annunciare la sua nuova avventura su Only Fans. L’annuncio della collaborazione con la piattaforma americana è stato dato a Giuseppe Cruciani in diretta radiofonica a La Zanzara. L’uomo infatti ha dichiarato le seguenti parole: “Lo dico prima a te che ci tieni a queste cose, lo dico prima a te che ai miei genitori.” Federico Lucia ha aggiunto dichiarando di aver concluso la partnership con la piattaforma nei giorni scorsi e di aver aperto il profilo sostenendo di vole ripulirsi l’immagine. L’uomo ha concluso ammettendo che non ci saranno contenuti espliciti e erotici.