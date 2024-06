Fedez torna sui social dopo il ricovero: nuovo sgarbo a Chiara Ferragni

Fedez è tornato a far parlare di sé: il rapper non si faceva sentire da qualche giorno, tanto che i suoi fan erano molto in pensiero. Alcuni voci circolate in rete davano l’uomo ricoverato in ospedale per alcuni problemi di salute di natura non specificata. A fare chiarezza sulla vicenda c’ha pensato lo stesso Fedez, che ha postato alcune foto su Instagram. Nello specifico, il rapper ha pubblicato un’immagine dove lo si vede in ospedale con una flebo in vena ed altre insieme ad un cane simile a Paloma con la seguente didascalia: “inserisci una frase motivazionale a caso”. L’uomo è sembrato confermare il suo ricovero in ospedale mentre ha compiuto un nuovo sgarbo nei confronti di Chiara Ferragni.

Fedez prende un cane uguale a Paloma: nuovo gesto contro Chiara Ferragni

Il nuovo cane di Fedez con il quale si è mostrato in alcune foto postate su Instagram non sono piaciute al popolo della rete. Il cucciolo infatti è il sosia di Paloma, il cane che il rapper aveva adottato insieme a Chiara Ferragni dopo la morte di Matilda. Proprio Paloma sarebbe finita al centro di una battaglia tra i due ex coniugi, dove l’Influencer sta negando all’ex marito di poterla vedere. Di qui, la scelta di Federico Maria Lucia di adottarne uno molto uguale. Un gesto che non è piaciuto al popolo della rete che l’ha visto come un nuovo sgarbo ai danni di Chiara Ferragni dopo l’uscita del brano Sexy shop a lei dedicata. Insomma, sembra che i Ferragnez non abbiano ancora riposto l’ascia da guerra.