Fedez sarebbe di nuovo fidanzato: cosa sappiamo su Vittoria?

Fedez avrebbe una nuova fidanzata, questa è l’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore, in un periodo in cui il rapper ha scelto di allontanarsi dai social. Dopo essere stato al centro delle cronache per diversi flirt e il recente dissing con Tony Effe, che ha coinvolto anche Chiara Ferragni, Fedez ha deciso di mantenere un basso profilo. Nemmeno il suo 35° compleanno ha interrotto questo silenzio: nessun post o storia su Instagram. L’artista è scomparso dalla scena pubblica soprattutto dopo lo scandalo che ha coinvolto le tifoserie organizzate di Milan e Inter, portando all’arresto di 19 persone, tra cui il suo bodyguard Christian Rosiello e Ismail Hagag, noto come Alex Cologno, persona a lui vicina. Da quel momento, Fedez non ha più fatto dichiarazioni su di lui.

Nuovo amore per Fedez?

Adesso però le cose stanno cambiando, in quanto Fedez è tornato al centro dell’attenzione per un’altra ragione: il rumor lanciato su X da Gabriele Parpiglia. Secondo il giornalista, il rapper avrebbe iniziato una relazione seria con una ragazza di cui, al momento, si sa poco. La misteriosa nuova fiamma di Fedez è diventata oggetto di curiosità, alimentando ulteriormente le speculazioni sul suo attuale stato sentimentale, dopo un periodo di silenzio e lontananza dai riflettori.

Il giornalista: “Si tratta di una ragazza di ottima famiglia”

Queste sono le prime dichiarazioni fornite da Gabriele Parpiglia su quella che sarebbe la nuova fiamma del rapper: “Nuova fidanzata per Fedez. Sta festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia. Alt… non una ragazza più giovane ma una storia seria, seria e ripartenza in amore totale. Lei è milanese doc. Ottima famiglia”. La giovane risponderebbe al nome di Vittoria.