Chiara Ferragni riceve il Tapiro d’Oro: coppia aperta con Fedez?

Valerio Staffelli ha consegnato a Chiara Ferragni il Tapiro d’Oro numero 1.500. Nella puntata del 14 ottobre di Striscia la Notizia. Il riconoscimento arriva in seguito a una serie di vicende che hanno visto Ferragni protagonista nell’ultimo anno, tra cui l’inchiesta legata al caso Pandoro e le voci sui presunti tradimenti del suo ex Fedez. Questo Tapiro segna una tappa importante nella storia del celebre tg satirico, sottolineando inoltre l’ennesia attenzione mediatica intorno due personaggi chiacchieratissimi come Fedez e la Ferragni.

Chiara Ferragni: “Niente pandoro e uova quest’anno”

Riguardo alle sue questioni legali, Chiara Ferragni ha commentato ironicamente a Valerio Staffelli di non aver ricevuto ancora alcun rinvio a giudizio, precisando tuttavia: “Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!”. L’imprenditrice digitale ha poi aggiunto: “Gli errori che ho fatto li ho già chiariti e non ne farò mai più”.

Le considerazioni su Fedez e Taylor Mega

L’influencer ha tuttava speso qualche parola anche su Fedez e sulle recenti dichiarazioni di Taylor Mega, parlando senza peli sulla lingua: “Non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se “coppia aperta” significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo”.

Il record di Striscia la Notizia

“Striscia la Notizia” celebra l’importante traguardo dei 1.500 Tapiri d’Oro, un simbolo ormai iconico del programma. Belén Rodríguez è il nome che guida la classificazione dei personaggi più “attapirati” di sempre, con ben 31 statuette, subito dopo troviamo Rosario Fiorello con 27, Antonio Cassano con 20 e Fedez con 14. La consegna del Tapiro d’Oro a Chiara Ferragni segna quindi un ulteriore capitolo nella storia del programma, che continua a puntare i riflettori sui volti più noti dello spettacolo e della cronaca.