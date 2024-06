Fedez beccato con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a Forte dei Marmi: flirt in corso?

Fedez continua ad essere al centro del gossip. Attualmente, il rapper si trova per una vacanza a Forte dei Marmi, luogo dov’è presente anche la sua ex moglie Chiara Ferragni. Ma l’uomo non è al centro delle chiacchiere per il suo presunto ritorno di fiamma con l’influencer ma per essere stato avvistato insieme ad una misteriosa ragazza mora. Fedez non solo trascorrerebbe momenti di passione con le bionde visto che era stato paparazzato al Gran Premio di Monte Carlo in compagnia di una giovanissima modella dai capelli chiari ma anche con una misteriosa ragazza. L’Investigatore social alias Alessandro Rosica è riuscito ad avere una foto del rapper insieme ad una ragazza mora. L’uomo è stato visto a passeggio insieme a Megghi Galo, un nome conosciuto in Italia per la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Fedez paparazzato con l’ex di Uomini e Donne Megghi Galo

Il rapper è stato visto insieme a Megghi Galo. Proprio quest’ultima non è un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo visto che corteggiava Lucas Peracchi a Uomini e Donne. La donna poi ha avuto una relazione di quattro anni con Alessandro Piscopo. Una storia d’amore che si è conclusa a febbraio di quest’anno. Adesso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata paparazzata insieme a Fedez a Forte Dei Marmi. Che ci sia un flirt in corso? oppure una semplice amicizia? Cosa certa è che l’ex marito di Chiara Ferragni continua a far discutere.