Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera vicini al matrimonio?

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrano essere sempre più vicini, alimentando voci su una possibile relazione stabile e, addirittura, sul desiderio di sposarsi. La nota influencer e imprenditrice digitale è stata vista più volte in compagnia del giovane imprenditore, figlio di Marco Tronchetti Provera, in locali di Milano come la pizzeria Malastrana Rossa e il ristorante Shangri-La. Le uscite sono caratterizzate da un tono più semplice e informale, lontano dai classici ristoranti stellati e dai locali esclusivi frequentati in passato.

Il nuovo stile di vita di Chiara Ferragni

Ferragni avrebbe scelto di adottare uno stile di vita più sobrio, con voli low cost, mercatini e locali alla mano, segnando un netto cambiamento rispetto alla sua immagine pubblica e alla vita di lusso. La coppia sarebbe già accompagnata dai rispettivi figli, segnale di una relazione stabile e di una possibile famiglia allargata. Tuttavia, un ostacolo importante rimane: la madre di Tronchetti Provera, Cecilia Pirelli, avrebbe posto una condizione fondamentale affinché il matrimonio si realizzi, chiedendo a Ferragni di mantenere un profilo più basso, in linea con le preferenze della famiglia e la loro tradizione di discrezione.