Fedez – Corona: come sono i rapporti tra i due?

Il conflitto tra Fedez e Fabrizio Corona ha raggiunto un punto di non ritorno, scatenando un’ondata di reazioni nel mondo del gossip italiano. Fedez, sentendosi minacciato dalle rivelazioni di Corona, ha intrapreso azioni legali, richiedendo un ammonimento al questore di Milano per atti persecutori. La tensione tra i due è palpabile, con Fedez che esprime timori per la sua incolumità e quella della sua famiglia.

Fedez accusa Corona

Le accuse del rapper si concentrano sulle dichiarazioni dell’ex paparazzo nel suo podcast “Falsissimo”, dove ha discusso di argomenti delicati riguardanti il rapper e la sua ex moglie, Chiara Ferragni. Secondo i legali di Fedez, queste dichiarazioni costituiscono stalking, data la loro natura ripetitiva e il disagio psicologico che provocano.

La radice del conflitto risale a un accordo transattivo stipulato due anni fa, in cui Fedez e Ferragni avevano ritirato le querele per diffamazione contro Corona, in cambio della promessa di quest’ultimo di non divulgare informazioni sulla loro vita privata per dieci anni. Tuttavia, le recenti esternazioni di Corona hanno infranto questo accordo, portando il cantante di “Battito” a cercare nuovamente protezione legale.

La situazione rimane tesa e in evoluzione, con il pubblico italiano che segue con interesse gli sviluppi di questa intricata vicenda.