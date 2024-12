Federica Petagna sfida Alfonso D’Apice: ‘Dì la verità!’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questa sera, lunedì 9 dicembre 2024, Canale 5 trasmetterà una nuova puntata del Grande Fratello. Nel frattempo, all’interno della Casa, Federica Petagna ha deciso di confrontarsi con Alfonso D’Apice. La concorrente è fermamente convinta che il suo ex fidanzato non stia essendo sincero riguardo al legame speciale che si è creato con Mariavittoria Minghetti.

Federica Petagna: il confronto con Alfonso D’Apice

Tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice c’è stato un nuovo confronto nella casa del Grande Fratello. Dopo un lungo periodo di tensioni e silenzi, i due ex partecipanti di Temptation Island hanno dato vita a una discussione accesa. Federica ha espresso chiaramente il suo disappunto per l’atteggiamento di Alfonso, accusandolo di averla trascurata e mancata di rispetto, soprattutto dopo i dieci giorni trascorsi da lei in Tugurio. Convinta che tra lei e Alfonso non ci sia più alcun sentimento e che lui provi un reale interesse per Mariavittoria Minghetti, Federica lo ha esortato a mettere da parte ogni esitazione. Lo ha invitato a vivere questa nuova conoscenza con serenità e senza timori, chiudendo definitivamente il capitolo della loro relazione. Federica ha dichiarato: “È finita per entrambi! Si vede che insieme state bene. Di’ quello che pensi e che provi. Dì la verità”. Queste parole hanno provocato una reazione immediata da parte di Alfonso, il quale ha risposto: “La vedevo come un’amica. Se io e te non stavamo insieme era per altri motivi, non per Mariavittoria”.

Alfonso è realmente innamorato di Mariavittoria?