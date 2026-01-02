Federica Pellegrini mostra il pancione: è incinta del secondo figlio

Capodanno speciale per Federica Pellegrini, che ha festeggiato l'arrivo del 2026 mostrando per la prima volta il pancione della sua seconda gravidanza. L'ex campionessa olimpica di nuoto, 37 anni, asp...

Capodanno speciale per Federica Pellegrini, che ha festeggiato l'arrivo del 2026 mostrando per la prima volta il pancione della sua seconda gravidanza. L'ex campionessa olimpica di nuoto, 37 anni, aspetta una bambina dal marito Matteo Giunta, a meno di due anni dalla nascita della primogenita Matilde.

L'annuncio sui social

"Piovono polpette, ti aspettiamo piccolina": con queste parole e una foto dolcissima in bianco e nero, Federica aveva annunciato la gravidanza lo scorso 19 dicembre. Nell'immagine si vedono le mani della coppia e della piccola Matilde sul pancione della mamma. A Capodanno, durante una serata romantica con il marito, Federica ha sfoggiato il pancione ormai evidente, scherzando sul "baricentro spostato in avanti".

Una gravidanza inaspettata

"Inaspettata come la più bella delle sorprese", aveva scritto l'ex nuotatrice nell'annuncio della gravidanza. La piccola dovrebbe nascere nella primavera 2026, regalando a Matilde una sorellina. Federica e Matteo, sposati dal 2022, vivono un momento di grande serenità familiare dopo i trionfi sportivi della Divina. Il 2026 sarà ricco di fiocchi rosa e blu tra i vip italiani, con Anna Tatangelo, Diletta Leotta e altre celebrità in dolce attesa.