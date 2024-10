Federica Pellegrini ha combattuto contro la bulimia

Federica Pellegrini non è riuscita a trattenere le lacrime mentre raccontava il periodo buio della sua vita segnato dalla bulimia. Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, la campionessa olimpica ha aperto il suo cuore, emozionandosi nel parlare della sua adolescenza travagliata. In quegli anni, ha dovuto affrontare un disturbo alimentare che l’ha profondamente segnata, rendendo ancora più difficile il cammino verso la crescita personale e professionale.

Federica Pellegrini: da adolescente era severa con se stessa

Federica Pellegrini, oggi mamma di Matilde, avuta insieme al marito Matteo Giunta, ha spiegato come durante l’adolescenza fosse estremamente severa con se stessa. La pressione di dover raggiungere sempre la perfezione la portò a sviluppare un rapporto complicato con il cibo, rendendo quegli anni particolarmente difficili.

Voleva essere perfetta in tutto

L’ex nuotatrice ha confessato: “Dovevo essere sempre impenetrabile, con una corazza. Dovevo essere la prima della classe a scuola, a nuoto, questa ricerca continua della perfezione prima o poi ti porta a esplodere. L’adolescenza è stata la mia esplosione”. Col tempo che passava, Federica vedeva il suo corpo trasformarsi e questo non riusciva ad accettarlo bene.

L’incubo della bulimia

La Pellegrini ha precisato: “Il mio fisico non era più longilineo, c’è stato il cambiamento nel corpo di una donna e qualche problemino è arrivato. Da lì è crollato tutto il mio mondo. Ho sofferto di bulimia perché ho vissuto 36 anni in costume da bagno, davanti a tutti. Quando il tuo corpo ha quella fase di passaggio, da corpo di bambina a quello da donna, non ti riconosci più. Questo non riconoscermi allo specchio mi ha portato ad avere questo problema psicologico e grandissimi sensi di colpa. Mi ingozzavo di cibo dalla mattina alla sera e poi vomitavo tutto quello che avevo mangiato”.