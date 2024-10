Parliamo Manfredoniano: “Scavetatjille”

Scavetatjille s.m. = Scaldatello

È corretta anche la versione scavedatjille.

Biscotto salato al finocchietto, tipico della Puglia e della Basilicata.

In quest’ultima Regione, a Potenza, sono conosciuti come “òssere de muórte” = ossa di morti, perché al tatto e al colore sembrano ossa… umane.

Per ottenerli croccanti bisogna impastare la farina con acqua, olio di oliva, semi di finocchio e sale.

Se ne ricava un cannello lungo che viene tagliato a circa 18 cm.

Ognuno di questi segmenti viene acciambellato.

Quando tutti le ciambelle sono confezionate vengono prima sbollentate, poi scolate e messe ad asciugare su un canovaccio.

Dopo di che vengono disposte in una teglia larga (detta ‘a ramöre = la lamiera) per la successiva cottura in forno.

Il nome dei biscotti, usato generalmente al plurale (i scavedatjille = gli scaldatelli), deriva dal fatto che sono stati scavedéte = bolliti.Ottimi quelli del tarallificio “Nella” Scusate la pubblicità, ma sono proprio uguali a quelli che faceva mamma mia jìndrechése.

Nel resto della Puglia, oltre a quelli classici ai semi di finocchio, si producono anche quelli al pepe, al peperoncino, alla salvia, al timo o alla maggiorana, e di formato mignon, a nodini o treccine.

Insomma la fantasia non manca ed il loro successo è indiscusso.