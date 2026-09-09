Elodie e Franceska preoccupate per Megan Ria al GF Vip?

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Megan Ria si prepara a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 9. Il suo ingresso riaccende inevitabilmente i riflettori su una vicenda che negli ultimi mesi ha alimentato numerose indiscrezioni.

Megan è già conosciuta dal pubblico per la partecipazione ad Amici e per il suo lavoro nel corpo di ballo di Elodie. Avrebbe, inoltre, avuto in passato un legame particolarmente stretto con Franceska Nuredini.

Alcune fotografie e dichiarazioni pubblicate sui social nel 2025 avevano alimentato l’ipotesi di una relazione tra Megan e Franceska, anche se le dirette interessate non hanno mai confermato pubblicamente una storia d’amore.

Successivamente Franceska è diventata la compagna di Elodie e proprio il rapporto tra le due ballerine è tornato al centro dell’attenzione dopo un gesto social della cantante.

Elodie ha infatti smesso di seguire Megan Ria su Instagram, una scelta che ha immediatamente provocato numerose interpretazioni e dato origine a ipotesi di una possibile gelosia.

Ora l’ingresso di Megan nella Casa più spiata d’Italia aggiunge un nuovo elemento a una storia già molto seguita dal pubblico del gossip.



A raccontare un retroscena particolarmente curioso è stata Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter Non facciamone un caso, collegando esplicitamente la partecipazione della ballerina alle presunte preoccupazioni della coppia.

Secondo la giornalista, Elodie e Franceska temerebbero che Megan possa raccontare qualcosa del passato capace di metterle in imbarazzo, anche se la stessa Lucarelli ridimensiona l’ipotesi.

Megan, infatti, sembrerebbe intenzionata soprattutto a farsi conoscere dal pubblico del reality e a costruire il proprio percorso televisivo, senza utilizzare le vecchie vicende sentimentali come leva per ottenere attenzione.

Il suo ingresso al GF Vip potrebbe comunque riportare inevitabilmente sotto i riflettori il rapporto con Franceska e il misterioso unfollow di Elodie, trasformando una vecchia indiscrezione in uno dei possibili temi caldi della nuova edizione.

Il retroscena di Selvaggia Lucarelli

A riaccendere la vicenda è stata dunque Selvaggia Lucarelli, che nell’edizione dell’8 settembre della sua newsletter ha inserito Megan Ria tra le sue “notiziole sparse”, soffermandosi proprio sul suo imminente ingresso al Grande Fratello Vip. La giornalista sostiene che la presenza della ballerina nella Casa starebbe creando una certa apprensione nella coppia formata da Elodie e Franceska.

Il punto centrale del retroscena riguarda il passato tra Megan Ria e Franceska Nuredini. Secondo quanto riportato da Lucarelli, la coppia avrebbe il timore che la giovane ballerina possa raccontare qualcosa della loro storia precedente oppure fare qualche riferimento capace di creare imbarazzo. La stessa giornalista, tuttavia, precisa che Megan sembrerebbe avere intenzioni molto diverse e che il suo obiettivo sarebbe semplicemente quello di farsi conoscere dal pubblico attraverso l’esperienza televisiva.

È importante sottolineare che si tratta di un’indiscrezione e non di una dichiarazione diretta di Elodie o Franceska. Non risulta, infatti, che le due abbiano pubblicamente confermato di essere preoccupate per ciò che Megan potrebbe raccontare all’interno del reality.

Megan Ria e Franceska: cosa è successo in passato

La storia che ha dato origine alle speculazioni risale al 2025, quando Megan Ria e Franceska Nuredini avevano condiviso sui social diverse fotografie insieme. Alcuni scatti mostravano le due ballerine in atteggiamenti affettuosi, compresi baci, mentre alcune dediche particolarmente calorose avevano spinto gli utenti a ipotizzare che tra loro ci fosse stato qualcosa di più di una semplice amicizia.

Nessuna delle due, però, ha mai ufficializzato pubblicamente una relazione sentimentale. Per questo motivo, quando la vicenda è tornata a circolare sui social, è rimasta nel campo delle indiscrezioni e delle ricostruzioni degli utenti.

Nel frattempo Franceska ha iniziato una relazione con Elodie, diventando una presenza sempre più importante nella vita privata della cantante. La coppia è stata fotografata insieme in diverse occasioni e ha mostrato pubblicamente il proprio rapporto, anche attraverso contenuti condivisi sui social.

L’unfollow di Elodie a Megan Ria

A luglio, un dettaglio apparentemente banale ha riacceso il gossip: Elodie ha smesso di seguire Megan Ria su Instagram. La decisione è stata notata dai fan e rapidamente collegata alle vecchie fotografie di Megan e Franceska.

Il gesto, da solo, non dimostra però quale sia stato il motivo dell’unfollow. Né Elodie né Megan hanno fornito una spiegazione pubblica che permetta di stabilire con certezza le ragioni della scelta. Le ipotesi sulla gelosia della cantante sono quindi rimaste tali.

Proprio questo elemento ha contribuito a rendere particolarmente interessante l’ingresso di Megan Ria nel GF Vip: la ballerina conosce Franceska, ha lavorato professionalmente con Elodie e ora si ritroverà a vivere per settimane sotto l’occhio delle telecamere.

Cosa potrebbe succedere al Grande Fratello Vip

La domanda, a questo punto, è inevitabile: Megan parlerà del suo passato con Franceska? Per ora non ci sono elementi concreti per sostenerlo.

Secondo il retroscena di Lucarelli, anzi, la ballerina non avrebbe intenzione di sfruttare questa storia per costruire la propria permanenza nel reality. Il suo obiettivo sarebbe quello di presentarsi al pubblico per ciò che è, lasciando eventualmente che siano le dinamiche della Casa a riportare a galla gli episodi del passato.

Il contesto televisivo, tuttavia, potrebbe fare il resto. Il Grande Fratello Vip vive infatti anche di rapporti personali, confessioni e racconti del passato, e la presenza di una concorrente che ha conosciuto direttamente sia Franceska sia Elodie rappresenta inevitabilmente un elemento narrativo di forte interesse.

Per il momento, dunque, nessun caso è stato confermato e nessuna crisi tra Elodie e Franceska è stata annunciata. Esiste un passato fatto di fotografie, indiscrezioni, un unfollow e ora il nuovo ingresso di Megan Ria nel reality. Sarà la ballerina, eventualmente, a decidere quanto di quella storia portare davanti alle telecamere.

FONTI:

Gay.TV

La Gazzetta dello Sport