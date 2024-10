Farmacia di prossimità: attive le sedi di Monte Sant’Angelo e Mattinata

Nel Distretto Sociosanitario di Manfredonia anche la Farmacia diventa di prossimità con l’attivazione di uffici di distribuzione periferici nei comuni di Monte Sant’Angelo e Mattinata.

Pensata per rispondere alle esigenze di salute in modo rapido, facile, sicuro e diretto, la “Farmacia di prossimità” consente ai cittadini dei due comuni di ritirare farmaci e presidi sanitari vicino al proprio domicilio, senza doversi spostare per raggiungere la sede centrale di Manfredonia.

Un passo importante verso una sanità più vicina al cittadino, capace di garantire un accesso facilitato ai servizi sanitari e offrire supporto alle famiglie, semplificando la gestione delle esigenze quotidiane di chi vive in condizioni di fragilità.

Le attività della farmaceutica di prossimità sono attuate dal servizio Farmaceutico territoriale e coordinate dal Distretto Sociosanitario di Manfredonia.

Prestazioni

Presso i due punti si effettua la consegna di.

farmaci in fascia H; farmaci per malattie rare; nutrizioni enterali e parenterali;

alimenti aproteici;

ausili per incontinenza;

presidi per stomizzati;

medicazioni avanzate.

Sede e orari

Le farmacie di prossimità sono attive a:

Monte Sant’Angelo, presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA), il lunedì e il venerdì, ore 9:00 – 12:00 (infermiere referente: Francesco Palumbo);

Mattinata, presso il Poliambulatorio di via San Michele Arcangelo n.1, il giovedì ore 16:00-17:30 e il venerdì ore11:00-12:30 (infermiera referente: Maria Lampariello).

Come accedere al servizio Farmaceutico di Prossimità

Per accedere la prima volta al servizio è necessario recarsi presso il punto di distribuzione farmaci negli orari di apertura.

Per prenotare le successive forniture e ricevere informazioni sul ritiro dei farmaci e dei presidi contattare i seguenti recapiti.

Monte Sant’Angelo: 333.4929301 (giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00).

Mattinata: 338.4707271 (giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30).