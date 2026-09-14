Far away si ferma in daytime: divampa la polemica sui social

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Far away è tra le serie tv che hanno fatto registrare ascolti record sui teleschermi italiani. In onda da inizio estate, le vicende ambientate a Mardin hanno collezionato oltre 2 milioni di telespettatori per uno share sempre superiore al 22%. Un grande successo che però non ha portato i piani alti di Cologno Monzese a confermarla anche per la stagione autunnale. Far Away non andrà più in onda nel daytime pomeridiano a partire da lunedì 21 settembre. Al suo posto, Mediaset ha deciso di trasmettere Tutto per la mia famiglia e Uomini e Donne, che tornerà con una nuova stagione. Neanche a dirlo, la scelta ha scatenato una vera e propria polemica in rete. Molti utenti si sono scagliati contro Mediaset per il nuovo cambio di programmazione. Un fan ha scritto: “è vergognoso come stanno gestendo la serie tv” mentre un altro “e adesso cosa ne sarà di Cihan e Alya? Vogliamo continuare a vederli di pomeriggio.”

Far Away cancellata nel daytime sbarca in prime time?

La scelta di cancellare Far Away nel daytime pomeridiano ha scatenato la furia del popolo della rete. Molti fans non capiscono la decisione presa da Mediaset, sottolineando di come la serie tv avesse registrato ascolti clamorosi per tutta l’estate. Una dizi turca che potrebbe trovare fortuna in prima serata. Secondo alcune indiscrezioni la storia d’amore tra Cihan e Alya potrebbe sbarcare in prime time a parte da inizio ottobre anche se per ora non c’è ancora nulla di ufficiale.