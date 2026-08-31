Far Away doppio appuntamento nel weekend: data e orario, ottima notizia per i fans
Nuova sorpresa per i fan di Far Away. La soap turca, che sta registrando ascolti record, presto arriverà anche nel palinsesto del weekend di Canale 5.
L’appuntamento è fissato per sabato 12 e domenica 13 settembre, a partire dalle 15:15, con episodi della durata di circa un’ora.
Una scelta che amplia quindi la presenza della serie, finora legata soprattutto alla programmazione feriale, e che permetterà al pubblico di seguire più a lungo le vicende dei protagonisti anche durante il fine settimana.
Clicca e guarda il Video della news
La decisione conferma inoltre quanto le produzioni turche continuino ad avere un ruolo importante nel daytime di Canale 5.
Per chi segue Far Away, dunque, ci sono due nuovi appuntamenti da segnare sul calendario: 12 e 13 settembre, dalle 15:15 su Canale 5.
Naturalmente, come sempre, gli orari dei palinsesti potrebbero subire variazioni. Non ci resta che tenervi aggiornati in tempo reale con altre novità riguardati la programmazione Mediaset. Vi ricordiamo inoltre che è possibile seguire le puntate anche in streaming su Mediaset Infinity.