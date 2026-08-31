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Manfredonia, tentato furto con spaccata in una gioielleria

Redazione31 Agosto 2026
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Manfredonia, tentato furto con spaccata in una gioielleria

MANFREDONIA – Nemmeno la Festa Patronale ferma i malviventi a Manfredonia che nella notte, intorno alle 4.30, hanno tentato un furto con spaccata in una gioielleria di Via Gargano.

A sventare il tentativo sarebbe stato l’impianto di videosorveglianza dell’attività. I titolari, accortisi della presenza dei malviventi attraverso le immagini delle telecamere, hanno allertato anche le Forze dell’Ordine.

In corso la quantificazione dei danni provocati dal tentato assalto e le indagini per cercare di risalire ai malfattori.

Redazione31 Agosto 2026