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Imbrattata la sede di Futuro Nazionale a Foggia

FOGGIA, 31 agosto 2026. “La sede locale di Futuro Nazionale, ancora in fase di allestimento in via Conte Appiano, continua ad essere meta di pellegrinaggio da parte di idioti intolleranti che manifestano la loro pochezza con atti che qualificano la loro natura e il loro spessore.

Gli ultimi si sono manifestati attraverso due scritte, una con la quale gli attivisti sono equiparati a fascisti, l’altra è addirittura un rebus in cui la parte programmatica del Patriarcato mediterraneo viene equiparata al piacere della sottomissione provato in alcune tipologie di rapporti omosessuali. Evidentemente per questi ominicchi non esistono altre forme di comunicazione e di confronto, e per le autorità comunali di competenza è normale che tutto questo possa accadere e che nessuno provveda poi a cancellare questi scempi che calpestano pure il pubblico decoro.

Noi, invece, non abbiamo alcun timore nell’incontrare personalmente i cittadini e li invitiamo in piazza all’isola pedonale di Foggia nel prossimo fine settimana dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20 al gazebo dove, dopo la breve pausa estiva, riprenderemo l’attività di presentazione del programma di Futuro Nazionale, della nostra battaglia per lo smantellamento del ghetto di Borgo Mezzanone e la raccolta di firme contro la costruzione della moschea e per la sicurezza a Foggia. Vi aspettiamo numerosi come sempre, anche per ringraziarvi per il vostro sostegno e la vostra vicinanza”.

Dichiarazione di Massimo Russo, Referente del Comitato Costituente 53 Foggia di Futuro Nazionale.

Massimo Russo