Confindustria al Comune di Foggia: “Restituire bellezza, sicurezza e attrattività alla città”

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Al Comune di Foggia e all’Ufficio Stampa e Comunicazione

Confindustria Foggia: “Meno missive e più confronto. Serve un tavolo istituzionale per restituire bellezza, sicurezza e attrattività alla città”

Sempre nello spirito della collaborazione, del rispetto istituzionale e della volontà di offrire un contributo concreto alla città, Confindustria Foggia interviene nuovamente nel dibattito sul saldo migratorio negativo foggiani, il più basso d’Italia.

Il Presidente, il dottor Potito Salatto rinnova innanzitutto la richiesta, già avanzata in precedenza, di convocare un tavolo istituzionale che consenta di superare la stagione delle missive e delle risposte a distanza e di avviare finalmente un confronto diretto, serio e costruttivo.

«L’ultimo intervento dell’Amministrazione comunale e della sua maggioranza suona più come una autocritica che come risposta agli imprenditori o alla città. Anzi sembra confermare proprio le criticità che Confindustria ha posto all’attenzione della comunità», osserva il dottor Salatto.

«Non basta dire che si sta lavorando o che si è sensibili ai problemi. La frase “stiamo lavorando” la sentiamo da 30 anni- prosegue il Presidente-. Vorrei parlare del verde e della bellezza che induce alla pace e alla attrattività, tutti vorremmo parlare di sicurezza e del ruolo della Polizia locale o dell’igiene alimentare negli innumerevoli esercizi di prossimità della città.

Confindustria Foggia rinnova formalmente al Sindaco la richiesta di convocare un tavolo istituzionale permanente, impostato e guidato dall’Amministrazione comunale, nel quale le rappresentanze economiche e sociali possano ricevere programmi, indicazioni e segnali concreti, ma anche offrire il proprio contributo di idee, competenze e collaborazione.

Desideriamo finalmente un colpo d’ala da chi, per formazione politica e responsabilità istituzionale, dovrebbe avere più fantasia, incisività e controllo su quanto si sta realizzando. Confindustria Foggia è pronta a fare la propria parte. La città non può più aspettare».

Dott. Potito F. P. Salatto

Presidente di Confindustria Foggia