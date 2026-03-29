Sport Italia
Fantastico Kimi, lo ha fatto ancora!
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Fantastico Kimi, lo ha fatto ancora!
Ha vinto ancora Kimi Antonelli, che diventa il primo leader di un mondiale di F1 sotto i 20 anni!
Dopo aver ottenuto la pole position, il pilota italiano stravince infatti il Gp del Giappone a Suzuka e riporta il tricolore in vetta al Mondiale di F1: la seconda vittoria nel circus a quattro ruote vale la leadership per Kimi, che vola a +9 su George Russell. Il britannico non riesce a vincere il duello per il podio con Charles Leclerc, stoico e terzo. Secondo, invece, un redivivo Piastri.