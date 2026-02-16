Fantasanremo, partecipa alla Lega “Quelli di Comunica” con tantissimi premi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FANTASANREMO – NUOVO ANNO, STESSA LEGA: “QUELLI DI COMUNICA” Il Fantasanremo è partito e quest’anno si fa sul serio. Scalate la classifica, sfidatevi e cantatele tutte fino alla fine.

PREMI IN PALIO PER I MIGLIORI CLASSIFICATI:

Cena per 2 da “Bacco, Tabacco e Venere” di Manfredonia

Apericena per 2 al “Carpenter – Wine Bar Bistrot” di Vieste

Voucher da 50€ utilizzabile presso “AG Beauty Studio” di Manfredonia

Bottiglia Primitivo DOC Riserva di Terre Carsiche (tiratura limitata) offerta da “Sorso diVino” di Manfredonia

Merch brandizzato Comunica

Partecipare è semplicissimo: clicca sul link https://fantasanremo.com/league?id=698f587b061ba082b74e1b03, entra nella lega “Quelli di Comunica”, crea la tua squadra e invita i tuoi amici a partecipare, puoi anche taggarli sotto questo post.

A fine Festival pubblicheremo i vincitori nelle stories: chi sarà sul podio potrà contattarci per ritirare il premio.

Adesso tocca a voi.