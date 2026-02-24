FantaSanremo 2026, proroga ufficiale delle iscrizioni: nuovi bonus, malus e tutte le novità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La corsa al FantaSanremo 2026 ha vissuto ore di caos. A poche ore dalla chiusura delle iscrizioni, l’app è andata in tilt per l’enorme numero di accessi simultanei. Milioni di utenti hanno tentato di creare o modificare la propria squadra all’ultimo minuto, trovandosi improvvisamente davanti a una schermata bloccata. I social si sono riempiti di messaggi tra ironia e panico, con fantallenatori convinti di non riuscire a partecipare al gioco più seguito del Festival.

L’organizzazione è intervenuta rapidamente, annunciando una proroga che ha riportato la calma. Ma cosa cambia ora? Quali sono i bonus e i malus dell’edizione 2026? E quali novità attendono i giocatori durante la settimana del Festival? Scopriamolo insieme.

Proroga delle iscrizioni al FantaSanremo 2026: cosa è successo e fino a quando si può giocare

Il crash dell’app è stato inevitabile. L’avvicinarsi del Festival ha spinto migliaia di utenti a collegarsi nello stesso momento, mandando in sovraccarico il sistema. Per evitare esclusioni, gli organizzatori del FantaSanremo 2026 hanno annunciato una proroga: sarà possibile creare e modificare le squadre fino alle 20:00 di martedì 24 febbraio, poche ore prima dell’inizio della prima serata.

La decisione ha permesso a tutti di completare le operazioni senza fretta, soprattutto perché il gioco è diventato ormai un appuntamento fisso per milioni di persone. La startup marchigiana che lo gestisce ha confermato che i profili verranno aggiornati regolarmente e che non ci saranno penalizzazioni per chi ha avuto problemi tecnici.

Il regolamento resta invariato nella struttura generale: ogni giocatore può creare fino a cinque squadre, partecipare a un massimo di venticinque leghe e schierare una formazione composta da cinque titolari, due riserve e un capitano. La vera novità riguarda la possibilità di modificare la formazione anche durante il Festival, nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio, dalle 8 alle 20. Una scelta che introduce una dinamica più strategica e rende la competizione ancora più imprevedibile.

Bonus e malus del FantaSanremo 2026: come si assegnano i punti e cosa può cambiare la classifica

Il cuore del FantaSanremo 2026 resta il sistema di bonus e malus, che ogni anno si arricchisce di nuove trovate. La classifica finale del Festival assegna punti fondamentali: il vincitore ottiene +100, mentre le posizioni successive scendono progressivamente fino al decimo posto.

Accanto ai premi ufficiali del Festival, che garantiscono punteggi importanti, tornano anche i bonus “storici”, come il Bonus Biochetasi per l’ultimo classificato e i riconoscimenti dedicati a testo, musica e critica.

La parte più attesa dai giocatori riguarda però i bonus “ad personam”, legati a comportamenti, outfit o situazioni imprevedibili sul palco. Ogni artista può ottenere punti extra per gesti, citazioni, cambi d’abito, interazioni con il pubblico o momenti particolari durante l’esibizione.

Il regolamento 2026 introduce nuove possibilità: dal cantante che brinda al FantaSanremo a chi indossa un fiore arancione, fino a chi scende in platea o si esibisce dopo mezzanotte. Anche i direttori d’orchestra possono influire sul punteggio, con bonus dedicati a papillon, comandi particolari o direzioni doppie.

Non mancano i malus, che possono ribaltare la classifica. Una caduta dalle scale, un errore del presentatore, un problema tecnico o un fischio dell’Ariston possono costare punti preziosi. Il più temuto resta il malus da squalifica, che sottrae ben 100 punti.

Le novità dell’edizione 2026: strategie, quotazioni e nuove dinamiche di gioco

Il FantaSanremo 2026 introduce anche aggiornamenti sulle quotazioni degli artisti. Ogni giocatore ha avuto a disposizione 100 baudi per costruire la propria squadra, con valori che vanno dai 13 ai 17 baudi. Le scelte strategiche diventano quindi fondamentali, soprattutto per chi punta a combinare artisti costosi con nomi più economici ma potenzialmente ricchi di bonus.

La possibilità di modificare la formazione durante il Festival apre scenari nuovi. I fantallenatori potranno reagire alle prime serate, correggere errori di valutazione e sfruttare eventuali sorprese.

Inoltre, i bonus extra legati alle attività fuori dal palco – come foto con la statua di Mike Bongiorno o interazioni con i fan – rendono il gioco ancora più legato alla settimana sanremese.

Il risultato è un’edizione più dinamica, più imprevedibile e più partecipata, pronta a coinvolgere milioni di utenti fino all’ultima serata