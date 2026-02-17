Fantasanremo 2026: come giocare, regolamento completo e quali artisti scegliere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Fantasanremo 2026 è tornato e, come ogni anno, ha già conquistato milioni di appassionati pronti a trasformare il Festival in una vera competizione parallela. Il gioco, nato quasi per scherzo, è diventato un fenomeno nazionale capace di coinvolgere amici, famiglie e interi uffici.

Le iscrizioni hanno già superato quota un milione e l’attesa cresce di giorno in giorno. Ma come si gioca davvero? Quali sono le regole da conoscere prima di creare la propria squadra? E soprattutto, su quali artisti conviene puntare per ottenere più punti? Scopriamolo insieme.

Come funziona il Fantasanremo 2026: squadra, budget e ruolo del Capitano

Il meccanismo del Fantasanremo 2026 è semplice da capire, ma richiede attenzione per costruire una squadra competitiva. Ogni partecipante può creare fino a cinque squadre, ciascuna composta da sette artisti tra i trenta in gara: cinque titolari e due riserve.

Il budget a disposizione è di 100 Baudi, la valuta simbolica dedicata a Pippo Baudo. Ogni cantante ha un valore prestabilito e la scelta della rosa diventa una questione di equilibrio tra nomi forti e possibili sorprese.

Una volta completata la squadra, si attende l’inizio del Festival. I punteggi vengono assegnati in base a ciò che accade sul palco dell’Ariston: esibizioni, standing ovation, ospitate, errori, cadute, look particolari e persino momenti imprevisti.

Solo i titolari accumulano punti legati alla gara, mentre le riserve contribuiscono con bonus e malus extra.

Un ruolo fondamentale è quello del Capitano. L’artista scelto ottiene un raddoppio dei punti legati ai piazzamenti nelle prime quattro serate e alla classifica finale.

Durante la settimana sarà possibile modificare la formazione ogni giorno, dalle 8 alle 20, cambiando titolari, riserve e Capitano. Le iscrizioni restano aperte fino alle 23.59 del 23 febbraio.

Regolamento Fantasanremo 2026: bonus, malus e come si assegnano i punti

Il regolamento del Fantasanremo 2026 è ricco di dettagli che possono fare la differenza. I bonus premiano tutto ciò che rende spettacolare un’esibizione: suonare uno strumento, ballare, coinvolgere performer, ottenere una standing ovation dal pubblico o dall’orchestra.

Ci sono poi bonus “premium”, legati agli sponsor, che aggiungono punti per chi indossa un accessorio rosso, non tocca il microfono nei primi secondi o si presenta con i guanti.

Allo stesso modo, i malus possono ribaltare la classifica. Una caduta, un inciampo, un errore del presentatore, problemi tecnici o fischi del pubblico possono far perdere punti preziosi.

Il regolamento copre anche la serata delle cover, dove vengono conteggiati i comportamenti degli ospiti che salgono sul palco insieme agli artisti in gara.

La vittoria finale va alla squadra che totalizza più punti al termine della serata conclusiva del Festival.

Il gioco è gratuito e accessibile tramite sito ufficiale o app, rendendolo alla portata di tutti, dai fan più esperti ai giocatori occasionali.

Su chi puntare: strategie, nomi forti e possibili sorprese

La scelta degli artisti è il momento più delicato. I nomi più costosi, come Tommaso Paradiso, Fedez e Masini, Ermal Meta o Arisa, garantiscono spesso performance solide e bonus legati alla popolarità. Tuttavia, investire troppo su un solo artista può ridurre le possibilità di costruire una squadra equilibrata.

Molti giocatori puntano su profili capaci di regalare bonus “spettacolari”: performer energici, artisti che amano interagire con il pubblico o che curano molto il look.

Cantanti come Elettra Lamborghini, Luchè, Mara Sattei o Fulminacci potrebbero sorprendere con scelte sceniche particolari, mentre altri, come Levante, Malika Ayane o Michele Bravi, potrebbero ottenere standing ovation grazie alla qualità vocale.

Non vanno sottovalutati nemmeno gli outsider. Artisti meno costosi possono diventare preziosi se portano bonus inattesi, come un’esibizione con strumenti, un outfit particolare o un momento virale.

La strategia migliore è combinare nomi affidabili con profili più imprevedibili, senza dimenticare l’importanza del Capitano.

Chi punta alla vittoria deve seguire ogni serata con attenzione, perché il Fantasanremo si vince spesso grazie ai dettagli.