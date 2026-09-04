Falsissimo, nuova puntata il 7 settembre: quando esce il video di Fabrizio Corona e dove vederlo

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Dopo l’ultima puntata di Falsissimo, le dichiarazioni di Fabrizio Corona hanno scatenato una reazione immediata da parte di Belen Rodriguez, che sui social ha risposto punto per punto alle accuse, annunciando anche l’intenzione di procedere legalmente. Nel frattempo, il profilo Instagram di Corona è stato nuovamente oscurato, mentre la puntata dedicata alla showgirl resta disponibile su YouTube.

L’ex paparazzo, però, ha già annunciato un nuovo capitolo del suo format, pronto a riaccendere la discussione attorno alla famiglia Rodriguez. A questo punto è inevitabile chiedersi: quando uscirà la prossima puntata di Falsissimo? Dove sarà pubblicata? E cosa ha anticipato Corona sul nuovo video dedicato a Belen?

Quando esce la prossima puntata di Falsissimo dedicata a Belen Rodriguez?

La nuova puntata di Falsissimo è stata annunciata direttamente da Fabrizio Corona attraverso il suo profilo ufficiale su X. Il secondo capitolo dedicato a Belen Rodriguez sarà pubblicato lunedì 7 settembre, una data scelta per proseguire la narrazione iniziata con il primo video, che ha generato un’ondata di reazioni e commenti sui social.

Corona ha confermato che si tratta di una “seconda parte” del racconto sulla famiglia argentina, lasciando intendere che il nuovo contenuto sarà altrettanto diretto e controverso. La scelta di una pubblicazione settimanale sembra ormai consolidata, con episodi rilasciati a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro per mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Dove sarà disponibile la nuova puntata di Falsissimo del 7 settembre?

La prossima puntata di Falsissimo sarà disponibile su YouTube, piattaforma dove Corona ha caricato anche il primo video dedicato a Belen. La pubblicazione su X, invece, sarà limitata a estratti o annunci, poiché il profilo Instagram dell’ex paparazzo è stato nuovamente oscurato.

Il canale YouTube resta quindi l’unico spazio stabile dove seguire integralmente il format, soprattutto dopo le recenti rimozioni dei suoi account social. La scelta di puntare su YouTube permette a Corona di aggirare le limitazioni delle piattaforme più restrittive e di mantenere un pubblico costante, che negli ultimi mesi ha seguito con attenzione ogni nuovo contenuto.

Cosa aspettarsi dal nuovo video di Falsissimo su Belen Rodriguez?

Corona ha anticipato che il nuovo episodio sarà una continuazione diretta del precedente, con ulteriori dettagli e nuove affermazioni sulla famiglia Rodriguez. La reazione di Belen, che ha risposto pubblicamente alle accuse e ha annunciato una denuncia, ha contribuito a creare un clima di forte attesa attorno alla seconda parte.

La showgirl ha dichiarato di essere serena e pronta a difendersi, mentre Corona sostiene di avere altro materiale da mostrare.