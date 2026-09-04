La Promessa, sabato 5 settembre andrà in onda: orario e anticipazioni puntate

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La Promessa, storica soap di Rete 4, continua ad appassionare il pubblico. Mediaset presto modificherà il suo palinsesto complice il ritorno sul piccolo schermo di molti programmi di punta, ma almeno per ora l’appuntamento del sabato resta confermato. Lo sceneggiato il 5 settembre terrà compagnia al pubblico per circa due ore.

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La Promessa, sabato 5 settembre, andrà in onda su Rete 4 dalle ore 21:30 alle ore 23:30 circa. Ma cosa accadrà nel corso dei nuovi episodi? Le anticipazioni rivelano che Lorenzo verrà a conoscenza del viaggio di Curro e Angela ed inizierà a covare vendetta nei loro confronti. Petra, invece, si troverà dover fare i conti con la solitudine. La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Leocadia che tenterà di accelerare le nozze tra Angela e Beltrán. Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: Teresa riceverà una proposta alquanto inaspettata.