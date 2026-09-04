Racconto di una notte, puntata extra-large domenica 6 settembre: orario e anticipazioni, fans entusiasti

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Ottima notizia per i tanti fan di Racconto di una notte. La Serie Tv che in estate ha appassionato il pubblico, domenica 6 settembre, andrà in onda con un’appuntamento extra-large. Lo sceneggiato andrà in onda con episodi inediti su Canale 5 dalle ore 21:25 fino alle ore 00:00, quando poi lascerà la linea a Pressing-Nel cuore dello sport, programma di approfondimento sportivo condotto da Alberto Brandi e Monica Bertini.

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Ma cosa accadrà nel corso dei nuovi episodi? Mahir e Canfeza riusciranno finalmente a trovare la casa dei loro desideri. Dopo essere stato ferito da Selim, Mahir verrà trasportato in ospedale: la sua salute sarà in pericolo. Dunque, i colpi di scena non si faranno attendere. Coloro che non avranno la possibilità di seguire le puntate in prima visione su Canale 5, avranno l’opportunità di poterle riapprezzare su Mediaset Infinity, piattaforma sulla quale è possibile rivedere qualsiasi puntata in replica on-demand. Racconto di una notte continuerà ad andare in onda anche nella stagione autunnale tenendo compagnia ai fan, curiosi di scoprire cosa accadrà nel corso nei nuovi appuntamenti.