Servizio ad alto impatto a Foggia e provincia ad agosto

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Foggia e Provincia: nel mese di agosto effettuate 12 operazioni ad Alto Impatto e 71 servizi straordinari di controllo del territorio. Identificati 10.576 soggetti, controllati 4563 veicoli. Arrestate 23 persone e 110 denunciate. Sequestrati 870 kg di sostanza stupefacente.

Anche nel mese di agosto la Polizia di Stato ha continuato a garantire servizi ad alto impatto e di controllo straordinario del territorio sull’intero territorio provinciale, con il fondamentale contributo delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

In quest’ottica e con l’obiettivo di effettuare un’attenta opera di prevenzione e repressione dei reati, nel trascorso mese di luglio, nella provincia di Foggia sono state realizzate 12 operazioni ad Alto Impatto. Inoltre, sono stati espletati 71 servizi straordinari di controllo del territorio, distribuiti tra i comprensori di Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo.

Le attività operative si sono concentrate nelle aree sensibili, in particolare nelle zone più frequentate da giovani ed interessate dal fenomeno della mala movida e in quelle ove è maggiormente necessaria la presenza delle Forze di Polizia in relazione al degrado urbano e sociale.

Le operazioni, disposte con ordinanza del Questore, hanno portato all’identificazione di 10.576 soggetti, al controllo di 4563 veicoli, all’arresto di 23 persone, alla denuncia di 110 soggetti al sequestro di 870 kg di sostanza stupefacente tra cannabinoidi, cocaina ed eroina.

Al netto dei risultati conseguiti si rammenta come le attività presidiali della Polizia di Stato consentano di rendere un segnale forte ai cittadini di presenza delle Forze di Polizia al servizio della loro tutela e incolumità.

Si rinnova, ancora una volta, la possibilità di veicolare informazioni o richieste di intervento, in taluni casi indispensabili per una migliore riuscita delle attività preventive e repressive, anche in forma anonima, attraverso l’applicazione YOUPOL per casi non urgenti, o, nell’emergenza, attraverso il ricorso al 112NUE,con la specifica che altre e diverse forme di comunicazione di fatti reato, specie se non accompagnate dalla necessaria denuncia nei casi previsti, non permettono un intervento tempestivo delle Forze di Polizia.