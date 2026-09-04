Il Paradiso delle Signore 11 cambia orario: ecco la nuova fascia e perchè Rai 1 ha deciso così

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Il conto alla rovescia è quasi finito: Il Paradiso delle Signore 11 torna su Rai 1 lunedì 7 settembre 2026 con una stagione da 160 episodi. Ma prima ancora delle nuove trame, dei ritorni e dei colpi di scena, a far discutere è una novità che riguarda il palinsesto. La soap cambia orario, anticipando la messa in onda rispetto allo scorso anno. Una scelta che potrebbe modificare le abitudini del pubblico più fedele. A questo punto è inevitabile chiedersi: qual è il nuovo orario? Perché Rai 1 ha deciso di anticipare la soap? E questa collocazione resterà stabile per tutta la stagione?

Il Paradiso delle Signore 11 anticipa: dal 7 settembre si parte alle 16

Nella stagione precedente, Il Paradiso delle Signore andava in onda alle 16:15, una fascia pensata per bilanciare la concorrenza del pomeriggio televisivo. Dal 7 settembre 2026, invece, Rai 1 ha scelto di anticipare la soap alle 16:00, subito dopo La Volta Buona.

Si tratta di un anticipo di soli 15 minuti, ma per una serie che vive di ritualità e abitudini consolidate, anche un piccolo spostamento può avere un impatto significativo. Il Paradiso è infatti una delle produzioni più “rituali” della TV italiana: il pubblico organizza il pomeriggio proprio intorno a quell’appuntamento.

Perché Rai 1 ha cambiato l’orario: la strategia dietro la scelta

La decisione di anticipare Il Paradiso delle Signore 11 nasce da una strategia precisa:

rafforzare il blocco del daytime , creando continuità tra La Volta Buona e la soap;

, creando continuità tra La Volta Buona e la soap; evitare sovrapposizioni con altri programmi concorrenti nella fascia 16:15;

con altri programmi concorrenti nella fascia 16:15; stabilizzare gli ascolti , puntando su un orario più “protetto” e meno frammentato;

, puntando su un orario più “protetto” e meno frammentato; accompagnare il pubblico verso La Vita in Diretta con un flusso più lineare.

Rai 1 punta quindi a un pomeriggio più compatto, dove ogni programma sostiene il successivo.

Il nuovo orario resterà fisso per tutta la stagione?

Al momento, lo slot delle 16:00 è la collocazione ufficiale per l’inizio della stagione. Tuttavia, come sempre accade nel daytime, il palinsesto potrebbe subire modifiche nel corso dei mesi, soprattutto in base agli ascolti, alle esigenze editoriali o a eventuali eventi speciali.

La Rai, però, sembra intenzionata a mantenere questo orario almeno per la prima parte della stagione, per dare stabilità al pubblico e consolidare il nuovo blocco pomeridiano.

In sintesi: Sì, il nuovo orario è previsto come stabile, ma non è garantito che rimanga immutato fino a giugno 2027.

Le novità della stagione 11: il 1967, nuovi ingressi e il ritorno di Riccardo

La nuova stagione sarà ambientata nel 1967, un anno cruciale per l’Italia che si avvicina alle trasformazioni culturali del Sessantotto. Il Paradiso cambierà volto con nuovi personaggi e ritorni attesissimi.

Tra le novità:

Carla Corsi (Lavinia Longhi), donna ambiziosa destinata a scontrarsi con Adelaide;

(Lavinia Longhi), donna ambiziosa destinata a scontrarsi con Adelaide; i figli Iacopo e Diana , che porteranno nuovi equilibri;

e , che porteranno nuovi equilibri; Elisa Croce (Agnese Lorenzini) come nuova capocommessa;

(Agnese Lorenzini) come nuova capocommessa; Valter come nuovo magazziniere;

come nuovo magazziniere; il ritorno più atteso: Riccardo Guarnieri, interpretato da Enrico Oetiker, pronto a riaprire vecchie ferite e nuove trame.

Marcello, Roberto, Marta, Odile e Delia continueranno invece i loro percorsi già avviati, tra ambizioni, amori e scelte difficili.

Una stagione di cambiamenti: nuovo orario, nuovi personaggi, nuove storie

Tra il cambio d’orario, l’arrivo di nuovi volti e il ritorno di personaggi storici, Il Paradiso delle Signore 11 si prepara a una stagione ricca di trasformazioni. L’appuntamento è fissato per lunedì 7 settembre 2026, nel nuovo slot delle 16:00 su Rai 1: un piccolo cambiamento che potrebbe segnare una grande differenza nel pomeriggio televisivo italiano.