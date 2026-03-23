Facebook paga fino a 3.000 euro al mese: come funziona il nuovo programma. In Italia si resta in attesa

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Negli ultimi mesi si parla sempre più spesso della possibilità di guadagnare con i social network, ma questa volta la notizia ha fatto particolarmente rumore: Facebook arriva a pagare fino a 3.000 euro al mese alcuni utenti.

Si tratta però di un’opportunità reale solo per una categoria ben precisa: i creator di contenuti. Dietro questa iniziativa c’è una strategia chiara di Meta, che punta a rilanciare la piattaforma attirando nuovi volti e contenuti freschi.

Cos’è il programma che paga gli utenti

Il progetto si chiama Creator Fast Track ed è stato lanciato da Meta con un obiettivo preciso: convincere i creator attivi su piattaforme concorrenti come TikTok, YouTube e Instagram a pubblicare contenuti anche su Facebook.

Per farlo, l’azienda ha deciso di offrire un incentivo economico mensile garantito, che può arrivare fino a 3.000 dollari (circa 2.700-3.000 euro) al mese.

Il pagamento è previsto per un periodo limitato, generalmente di tre mesi, e si aggiunge ai normali guadagni derivanti dalla monetizzazione dei contenuti.

Quanto si può guadagnare davvero

Le cifre variano in base alla popolarità del creator, in particolare al numero di follower posseduti su altre piattaforme social.

In sintesi:

fino a 3.000 dollari al mese per chi supera 1 milione di follower

circa 1.000 dollari al mese con almeno 100.000 follower

tra 100 e 450 dollari al mese per chi ha tra 20.000 e 99.000 follower

Si tratta quindi di un sistema selettivo, che premia chi ha già costruito una community solida altrove.

I requisiti per partecipare

Non tutti possono aderire al programma. Meta ha stabilito criteri abbastanza stringenti per selezionare i partecipanti.

Tra i principali requisiti:

avere almeno 18 anni

possedere un seguito su piattaforme come TikTok, YouTube o Instagram

non aver pubblicato contenuti (in particolare Reels) su Facebook negli ultimi sei mesi

risiedere negli Stati Uniti o in Canada

Quest’ultimo punto è fondamentale: al momento il programma non è disponibile in Italia né in Europa. Nel frattempo però, ipotizzando questa opportunità anche per gli italiani, gli interessati potrebbero valutare di avere i requisiti necessari per aderire, quando e se sarà possibile farlo.

Come funziona il guadagno su Facebook

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la modalità di pubblicazione. I creator non devono necessariamente creare contenuti nuovi: possono anche ripubblicare video già pubblicati su altre piattaforme.

L’obiettivo è velocizzare l’ingresso su Facebook e trasferire contenuti già testati e performanti.

Oltre al compenso mensile, la piattaforma offre anche:

maggiore visibilità iniziale dei contenuti

accesso diretto ai sistemi di monetizzazione

strumenti avanzati di analisi delle performance

Dopo i primi tre mesi, il bonus si interrompe, ma resta la possibilità di continuare a guadagnare tramite pubblicità, visualizzazioni e interazioni.

Perché Facebook paga gli utenti

Dietro questa iniziativa non c’è solo generosità, ma una precisa strategia di mercato. Facebook, pur restando una delle piattaforme più utilizzate al mondo, ha perso appeal tra i giovani, che preferiscono social più dinamici.

Per questo Meta sta cercando di riportare contenuti virali e creator influenti all’interno della piattaforma, puntando su:

video brevi (Reels)

contenuti già virali

community già consolidate

Nel 2025, la società ha investito miliardi di dollari nei programmi di monetizzazione, segno di quanto la creator economy sia diventata centrale.

Facebook paga utenti ma attenzione: non è un’opportunità per tutti

Nonostante i titoli sensazionalistici, è importante chiarire che Facebook non paga “tutti gli utenti”. Si tratta di un programma destinato a creator già affermati, con numeri importanti e una presenza consolidata online.

Per chi parte da zero, il guadagno resta possibile ma segue altre logiche, basate su:

crescita organica

engagement

collaborazioni con brand

Un nuovo scenario per il lavoro online

Il programma Creator Fast Track rappresenta un segnale chiaro: il lavoro sui social sta diventando sempre più strutturato e competitivo.

Facebook non è più solo un social per condividere contenuti personali, ma una piattaforma che punta a diventare un vero e proprio ecosistema economico per creator e professionisti digitali.

Resta da capire se questa strategia sarà sufficiente per riportare utenti e contenuti sulla piattaforma. Nel frattempo, una cosa è certa: la creator economy continua a crescere, e con essa anche le opportunità di guadagno online.