Fabrizio Corona in ospedale: “Sono in cardiologia, colpa delle macumbe di Signorini”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel pomeriggio di sabato 14 febbraio, Fabrizio Corona ha pubblicato sui suoi profili social alcune foto che documentano il ricovero in ospedale. Per chiarire la situazione, è stato contattato direttamente per avere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Nelle immagini condivise su X, Corona è ritratto su un letto d’ospedale mentre viene sottoposto ad accertamenti medici. In uno scatto si vede durante un elettrocardiogramma, con un’espressione provata. A corredo delle foto, una frase dal tono provocatorio: “Non mi state fermando, mi state ricreando”. Dopo alcuni giorni di silenzio, è tornato così a mostrarsi pubblicamente mentre i medici lo tengono sotto osservazione.

Il racconto del ricovero

Al di là del messaggio rivolto ai suoi sostenitori — coerente con il linguaggio polemico e antisistema che utilizza da tempo — inizialmente non era chiaro cosa avesse causato il ricovero. Dal monitor visibile nelle immagini si notavano valori della pressione piuttosto alti, particolare che ha fatto pensare a possibili problemi cardiaci.

Interpellato per avere spiegazioni, ha risposto in modo conciso: “Ricoverato in cardiologia”. Poi ha aggiunto con ironia che si tratterebbe delle “macumbe di Signorini”, facendo riferimento ad Alfonso Signorini.