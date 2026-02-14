Fabrizio Corona in ospedale: “Sono in cardiologia, colpa delle macumbe di Signorini”
Nel pomeriggio di sabato 14 febbraio, Fabrizio Corona ha pubblicato sui suoi profili social alcune foto che documentano il ricovero in ospedale. Per chiarire la situazione, è stato contattato direttamente per avere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.
Nelle immagini condivise su X, Corona è ritratto su un letto d’ospedale mentre viene sottoposto ad accertamenti medici. In uno scatto si vede durante un elettrocardiogramma, con un’espressione provata. A corredo delle foto, una frase dal tono provocatorio: “Non mi state fermando, mi state ricreando”. Dopo alcuni giorni di silenzio, è tornato così a mostrarsi pubblicamente mentre i medici lo tengono sotto osservazione.
Il racconto del ricovero
Al di là del messaggio rivolto ai suoi sostenitori — coerente con il linguaggio polemico e antisistema che utilizza da tempo — inizialmente non era chiaro cosa avesse causato il ricovero. Dal monitor visibile nelle immagini si notavano valori della pressione piuttosto alti, particolare che ha fatto pensare a possibili problemi cardiaci.
Interpellato per avere spiegazioni, ha risposto in modo conciso: “Ricoverato in cardiologia”. Poi ha aggiunto con ironia che si tratterebbe delle “macumbe di Signorini”, facendo riferimento ad Alfonso Signorini.