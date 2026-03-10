Ex protagonista del Grande Fratello 2024 apre una raccolta fondi: svelato l’inaspettato motivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti del Grande Fratello continuano a tenere alta l’attenzione mediatica. In queste ore sta facendo molto parlare la decisione presa da Tommaso Franchi, l’idraulico senese che prese parte all’edizione del reality show andata in onda nel 2024. Il ragazzo ha deciso di avviare un nuovo progetto come rivelato da lui stesso in un post pubblicato su Instagram. L’ex gieffino ha postato un video in cui lo si vede assemblare una casetta in legno con componenti elettronici con la seguente motivazione: “In un mondo dove la conoscenza e il sapere sono rinchiusi dentro uno schermo l’intento dell’opera è quello di riportare l’essere umano ad attingere a essa attraverso i libri e la loro lettura, in un modo completamente gratuito, grazie alla creazione di Librerie.” L’ex protagonista del Grande Fratello ha concluso, rivelando che gli piacerebbe vedere la sua opera in alcuni luoghi di aggregazione come scuole e università.

Grande Fratello, Tommaso Franchi apre una raccolta fondi per realizzare librerie

Tommaso Franchi si è dato all’arte dopo l’esperienza in televisione. L’ex protagonista del Grande Fratello 2024 ha infatti deciso di creare alcune librerie in legno per poter essere collocate in scuole o università. Proprio per questo motivo, l’uomo ha deciso di aprire una racconta fondi su GoFoundMe per aiutarlo a realizzare questo progetto. In una storia postata nel suo profilo Instagram, il compagno di Mariavittoria Minghetti ha scritto: “A chiunque voglia dare il contribuito anche piccolo per supportare questi contenuti” prima di condividere il link nella raccolta. Un’iniziativa che è stata accolta nei migliori dei modi da parte dei suoi fans, che hanno riempito di complimenti la sua bacheca d’Instagram.

Tommaso Franchi al GF (Screen video Mediaset Infinity)



