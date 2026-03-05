Ex concorrente del Grande Fratello 2024 sbarca all’Isola dei Famosi? L’indiscrezione bomba

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Isola dei famosi tornerà presto sui teleschermi di Canale 5 con un’edizione totalmente rinnovata. Nel corso delle ultime ore stanno circolando in rete le prime indiscrezioni riguardanti i naufraghi che potrebbero partecipare al programma della rete ammiraglia Mediaset. Deianira Marzano ha lanciato un rumors riguardante la presenza di un’ex concorrente del Grande Fratello 2024 all’interno del cast. La nota esperta di gossip ha pubblicato una segnalazione di un utente: “Shaila Gatta la voglio all’Isola dei famosi. Me l’ha detto un mio amico autore. In una riunione è stato fatto il suo nome.” Deianira Marzano ha quindi aggiunto il commento: “Io ne sarei davvero felice per lei, se fosse così.” L’ex velina di Striscia La Notizia potrebbe sbarcare presto in un nuovo reality show dopo il Grande Fratello 2024.

Shaila Gatta dal Grande Fratello 2024 all’Isola dei famosi

Shaila Gatta è stata data come possibile nuova concorrente della nuova edizione dell’Isola dei famosi dopo l’esperienza fatta al Grande Fratello 2024. Proprio il portale Davide Maggio ha rilasciato qualche indiscrezioni in merito al noto reality show. Secondo il sito, il programma verrà registrato e trasmesso in un secondo momento, dove la conduzione avverrà in loco. La location non sarà più l’Honduras ma bensì le Filippine: “Le registrazioni dovrebbero tenersi tra maggio e luglio per un totale di circa quaranta giorni. La messa in onda potrebbe essere a settembre 2026 o a gennaio 2027″