Grande fratello vip, Adriana Volpe distrugge Renato e Lucia: “E’ tutto orchestrato”

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Il Grande Fratello Vip si appresta a chiudere i battenti. Stasera 19 maggio andrà in onda sui teleschermi di Canale 5 la finale del reality show condotto da Ilary Blasi. Nonostante manchino solo poche ore alla conclusione, dentro la casa c’è ancora tantissima tensione. In particolare, grande attenzione è focalizzata su Renato Biancardi e Lucia Ilardo. Il loro avvicinamento non è ben visto dagli altri inquilini all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Alcuni credono che il napoletano si sia avvicinato alla ragazza solo per strategia come Adriana Volpe. Proprio quest’ultima ha usato dure parole nei confronti di Renato Biancardi e Lucia Ilardo nel corso delle ultime ore all’interno della casa. L’ex conduttrice dei Fatti Vostri su Rai 2 ha dimostrato di non credere al sentimento che vi è tra i due.

Adriana Volpe accusa Renato e Lucia di fingere al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe ha dimostrato di non credere alla coppia formata da Renato Biancardi e Lucia Ilardo. La concorrente ha accusato i due di fingere all’interno del Grande Fratello Vip, dichiarando in questo modo: “Era tutto finto! Io mi sono spaventata per nulla. Lui urlava come un pazzo, poi ha sbattuto la porta. Avevo la tachicardia, l’ho preso da parte, ho cercato di calmarlo e gli ho detto di andare a dormire nel monolocale per non stare con Lucia. Poi vedo che poco dopo vanno insieme in bagno a parlare e alla fine hanno anche dormito insieme. Basta, era tutto orchestrato e non ci sto. Potevamo finire questi ultimi giorni in tranquillità e invece ci sono queste cose così spiacevoli“.