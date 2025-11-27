Ex gieffina verso la conduzione di Sanremo 2026: Carlo Conti la vuole

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande fratello è tra i programmi storici della televisione italiana. Nel corso degli anni, il programma ha saputo portare al successo personaggi interessanti tra questi Samira Lui. Proprio quest’ultima sta ottenendo un clamoroso successo come valletta de La ruota della fortuna, il quiz show condotto da Gerry Scotti in onda ogni giorno sui teleschermi di Canale 5. L’ex gieffina insieme al conduttore registrano ascolti record con il format, portato in Italia dal grande Mike Bongiorno molti anni fa. Nel corso delle ultime ore, Samira Lui è finita al centro di un’indiscrezione in merito al suo futuro lavorativo. Secondo alcuni rumors sembra che Carlo Conti vorrebbe l’ex gieffina come co-conduttrice del prossimo festival di Sanremo 2026 in programma a fine febbraio su Rai 1.

Samira Lui potrebbe approdare come co-conduttrice di Sanremo 2026

Samira Lui sarebbe tra le candidate a ricoprire il ruolo di co-conduttrice del prossimo festival di Sanremo 2026. Carlo Conti avrebbe chiesto a gran voce l’ex gieffina, che sta ottenendo un grandissimo successo in questo momento grazie a La ruota della fortuna su Canale 5. Il conduttore ha già lavorato in passato con la letterina del quiz show delle reti Mediaset. La donna era stata concorrente di Tale e quale show dove si era messa in mostra grazie alle sue performance. A questo punto non resta che attendere le prossime settimane quando Carlo Conti annuncerà i co-conduttori di Sanremo 2026.