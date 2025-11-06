[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Evento speciale al Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa di Manfredonia

EVENTO SPECIALE POMPIEROPOLI/HALLOWEEN

Il museo storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia ancora protagonista.

Tantissime le persone provenienti da tutte le parti delle Regioni Puglia, Campania e Molise, tantissimi i percorsi studiati per poter dare ai piccoli partecipanti, in assoluta sicurezza, una nuova visione degli eventuali ostacoli che potrebbero comparire a loro improvvisamente. Per i bambini l’emozione di un giorno da vigile del fuoco. Il gioiello di Manfredonia ha suscitato stupore, meraviglia e incredulità. Un successo strepitoso e senza precedenti.