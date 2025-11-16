Evento organizzato dal Rotary Club Manfredonia con il prof. Cerusico, ginecologo, nutrizionista e divulgatore scientifico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grande partecipazione ieri sera, presso il Regio Hotel Manfredi, per l’incontro organizzato dal Rotary Club Manfredonia in collaborazione con lo Yachting Club Marina del Gargano con il Prof. Fabrizio Cerusico, ginecologo, nutrizionista e divulgatore scientifico.

Il Professore ha coinvolto il pubblico con un dialogo intenso e chiaro sul tema dell’equilibrio tra mente, corpo e cuore, offrendo spunti concreti per migliorare il proprio benessere attraverso un approccio integrato alla salute. Nel corso della serata è stato presentato anche il suo libro “Fammi stare bene. Il benessere in tre atti”, che ha suscitato grande interesse tra i presenti.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto, in linea con l’impegno del Rotary nel promuovere cultura, consapevolezza e attenzione ai temi della salute e della qualità della vita.

Il Presidente del Rotary Club, ing. Raffaele Fatone, e il Presidente dello Yachting Club, Dott. Pasquale Frattarolo, hanno espresso grande entusiasmo per il successo della serata, felici di aver condiviso con i soci e con il pubblico un momento piacevole, all’insegna della convivialità e della riflessione sull’importanza del vivere quotidiano nel rispetto di una corretta alimentazione.

Un ringraziamento speciale al Prof. Cerusico, ai soci e ai numerosi cittadini intervenuti, che hanno contribuito al successo dell’evento.