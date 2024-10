Evento nazionale sulla formazione di futuri Infermieri e future Professioni Sanitarie a Foggia: il Report Annuale 2024.

Sabato 9 novembre 2024 presso l’Università di Foggia, si terrà un importante evento nazionale dedicato alla formazione delle future Professioni Sanitarie. Infermieri, Fisioterapisti, Logopedisti, Dietisti, Igienisti Dentali, Tecnici di Laboratorio e di Radiologia sono i protagonisti di questo incontro, promosso dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo.

L’evento, organizzato dal Prof. Tommaso Cassano e dalla Prof.ssa Cristiana Simonetti, vedrà la partecipazione di figure di spicco della Conferenza Nazionale dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, tra cui la Prof.ssa Alvisa Palese, presidente nazionale e professore ordinario dell’Università di Udine, e il Prof. Angelo Mastrillo, segretario nazionale e docente presso l’Università di Bologna. Insieme al Rettore Prof. Lorenzo Lo Muzio, presenteranno l’annuale Report 2024 sul monitoraggio dei dati relativi ai Corsi di Laurea nelle Professioni sanitarie.

Interverrà anche l’avv. Raffaele Piemontese, vicepresidente della Giunta della Regione Puglia.

L’importanza del Report Annuale 2024.

Questo report, pubblicato da Angelo Mastrillo, originario di Rignano Garganico (FG), ma Bolognese di adozione, ormai da 29 anni, rappresenta una risorsa fondamentale per comprendere i trend di accesso e uscita dai corsi di laurea nelle professioni sanitarie. I dati del report sono ripresi anche dal giornale Il Sole 24 Ore e offrono un quadro chiaro e aggiornato del settore, essenziale per orientare le scelte degli studenti e per pianificare politiche educative e occupazionali adeguate.

Opportunità per i diplomati.

L’incontro è particolarmente rilevante per gli studenti della maturità 2025, che stanno per scegliere il loro percorso universitario. Le professioni sanitarie si confermano come uno dei settori con il più alto tasso di occupazione in Italia, pari al 77%, contro una media del 37% per le altre discipline. Questa alta percentuale dimostra l’enorme potenziale occupazionale che queste professioni offrono, con opportunità di inserimento rapido nel mercato del lavoro.

Ruolo dell’Università di Foggia nelle attività di tutorato agli studenti.

L’Università di Foggia investe molto nelle attività di orientamento e tutorato agli studenti come testimoniato dall’attività di progettazione svolto dai Proff. Tommaso Cassano ed Antonella Lotti nell’ambito del Progetto nazionale di Orientamento e Tutorato (POT), con capofila l’Università di Milano (Prof.ssa Luisa Romanò). Il progetto (acronimo TOP) è un progetto di rilevanza nazionale, interclasse finalizzato a rilanciare, ridisegnare e potenziare l’orientamento ed il tutorato verso le 22 Professioni Sanitarie delle 4 Classi di Laurea (L/SNT 1,2,3,4) attraverso una rete che coinvolge 38 Atenei. Il TOP dà un forte impulso alle forme di orientamento al fine di sostenere il percorso di avvicinamento alle professioni sanitarie da parte degli studenti per assicurare maggiore efficacia e consapevolezza della scelta della professione futura. Intende, quindi, potenziare il dialogo tra Università e Scuole secondarie di secondo grado ed altre agenzie formative per assicurare maggiori informazioni riguardo alle complessità delle professioni sanitarie e le molteplici declinazioni professionali.

Una occasione unica di confronto tra concedenti e richiedenti.

Questo evento rappresenta una tappa fondamentale per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo della sanità e per chi già lavora nel settore, poiché offre un’occasione di confronto, aggiornamento e crescita professionale. Non solo si tratta di un’opportunità di orientamento per i giovani studenti, ma anche di una riflessione importante sulle esigenze attuali e future della sanità italiana.

