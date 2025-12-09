[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Evento dell’Associazione Manfredonia Autismo APS

In occasione del primo anniversario dalla sua costituzione, l’Associazione Manfredonia Autismo APS organizza un evento pubblico il 12 dicembre 2025, in Piazza del Popolo, per condividere con la cittadinanza il percorso svolto nel suo primo anno di attività a sostegno delle famiglie con figli nello spettro autistico.

Durante l’iniziativa sarà presentata anche la nuova sede dell’associazione, recentemente individuata e attualmente in fase di sistemazione. In questa fase l’associazione è alla ricerca di aiuti per la ristrutturazione, gli arredi e gli impianti caldo/freddo, privilegiando contributi diretti e materiali (beni, forniture e interventi), oltre a eventuali donazioni economiche.

Sarà inoltre illustrata la campagna solidale “Dona un Aut-entico Sorriso”, pensata per sostenere nel tempo l’affitto della sede, attraverso una quota simbolica di 10 euro al mese, corrispondente indicativamente al costo di un metro quadrato della struttura.

La partecipazione è aperta a contributi liberi, secondo le possibilità di ciascuno.

L’evento rappresenta un momento di sensibilizzazione, condivisione e ringraziamento verso chi già sostiene l’associazione nel costruire uno spazio stabile, inclusivo e dedicato a bambini e ragazzi.

DONA UN AUT-ENTICO SORRISO E DIVENTA PARTE DI UNA COMUNITÀ!

IBAN: IT64T0306909606100000407569

Intestato a: Manfredonia Autismo APS

Causale: Erogazione liberale-DONA UN SORRISO