CALENDARIO ANNUALE EVENTI A MONTE SANT’ANGELO, DOMANDE ENTRO IL 15 FEBBRAIO

Cultura e turismo, sport, welfare e legalità: invia la tua proposta entro domenica 15 febbraio 2026.

Il Comune di Monte Sant’Angelo avvia la raccolta delle proposte per la programmazione annuale 2026: un percorso che, come di consueto, permette di costruire un calendario condiviso e di lavorare a una comunicazione e promozione mirata della destinazione e della comunità.

Le iniziative potranno riguardare cultura e turismo, sport, welfare, legalità e inserirsi nei principali contenitori cittadini e nelle rassegne che animano l’anno, tra cui le Fanoje, la Settimana dell’Educazione, il Festival Michael, gli eventi legati ai due Siti UNESCO, il Summer Festival e il Christmas Festival, oltre ad altri appuntamenti.

“Da anni ormai promuoviamo il calendario annuale degli eventi e vogliamo che sia sempre più il frutto di una comunità viva, capace di proporre idee di qualità e di metterle a sistema. Questo modello è uno strumento semplice ma decisivo: ci aiuta a programmare bene, a comunicare meglio e a valorizzare il lavoro di associazioni, realtà culturali, sportive e sociali che ogni anno rendono Monte Sant’Angelo più accogliente e dinamica” – il commento del Sindaco, Pierpaolo d’Arienzo.

Scadenza: domenica 15 febbraio 2026

Cosa fare: compilare il Modulo Proposta Eventi per candidare il proprio progetto/evento: https://forms.gle/agBQ3sEv6KCGp1Yi6