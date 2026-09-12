Europei Volley 2026, oggi 12 settembre 2026: dove vedere Italia‑Grecia in TV e streaming

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Dopo il brillante esordio contro la Svezia, l’Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli Europei volley 2026 per il secondo appuntamento della Pool A. La sfida contro la Grecia si gioca oggi, sabato 12 settembre, in uno dei palazzetti simbolo della pallavolo italiana, il PalaPanini di Modena. Una partita che arriva in un momento chiave del girone e che il pubblico potrà seguire comodamente da casa, sia in TV in chiaro sia in streaming.

A questo punto è inevitabile chiedersi: dove vedere Italia‑Grecia? A che ora inizia la diretta? E quali piattaforme trasmettono il match?

Dove vedere Italia‑Grecia in TV: Rai 2 in chiaro e Sky Sport Uno le partite degli Europei Volley 2026

La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, quindi accessibile gratuitamente a tutti. La diretta inizierà alle 21:05, con collegamento già dalle prime battute del pre‑partita. Chi preferisce la copertura pay potrà seguire il match anche su Sky Sport Uno, che dedicherà alla sfida un ampio studio pre‑gara a partire dalle 20:30, con analisi, commenti e approfondimenti dedicati agli Europei.

Dove seguirla in streaming: tutte le piattaforme disponibili

Italia‑Grecia sarà visibile anche in streaming, con diverse opzioni a seconda delle preferenze degli spettatori. La diretta gratuita sarà disponibile su RaiPlay, mentre gli abbonati potranno accedere al match tramite NOW, Sky Go, EuroVolley TV e DAZN. Una copertura ampia che permette di seguire la partita da qualsiasi dispositivo, senza perdere nemmeno un punto della seconda uscita degli azzurri.

Orario della partita e contesto del match

Il fischio d’inizio è fissato alle 21:05. L’Italia arriva a Modena dopo il convincente 3‑0 contro la Svezia e con la volontà di consolidare il proprio percorso nel girone. La Grecia, pur non essendo tra le favorite, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà gli azzurri in un recente confronto estivo, rendendo questa sfida tutt’altro che banale.

De Giorgi ritrova la diagonale Giannelli‑Romanò, mentre restano da valutare le condizioni di Alessandro Michieletto. Bottolo, Lavia, Galassi, Sanguinetti, Mati e Balaso completano un gruppo che punta a crescere partita dopo partita.