ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PORTINERIA P.O. DI CERIGNOLA

Il servizio di portineria del P.O. di Cerignola è gestito dalla società in House Sanitaservice Asl Fg.



La Sanitaservice srl è una Società a responsabilità limitata unipersonale il cui socio unico e la ASL FG.

Nata a Foggia nel 2008 con il compito di gestire i servizi di supporto alle attività istituzionali della Azienda

Sanitaria Locale, Sanitaservice è presente in tutte le strutture ospedaliere territoriali della provincia di

Foggia.



A seguito degli eventi delle ultime settimane che hanno registrato una serie di furti di auto all’interno del

parcheggio del predetto Presidio Ospedaliero, presso la Prefettura di Foggia è stata indetta lo scorso

12.11.2024 una riunione a cui hanno preso parte il Prefetto, il Sindaco del Comune di Cerignola ed il

Direttore Generale della ASL FG.

Da questa riunione è scaturita l’urgente necessità di un’estensione del servizio di vigilanza armata con

piantonamento fisso h24 presso la Portineria all’ingresso del P.O. di Cerignola per prevenire ulteriori furti

d’auto all’interno del parcheggio.



Così in data 14 novembre, questo ulteriore affidamento al servizio di vigilanza armata ha determinato

da parte della Asl Fg l’affidamento del servizio di portineria ad una società di vigilanza armata,

condividendo con la Sanitaservice l’esternalizzazione del servizio e la relativa ricollocazione del

personale adibito al suddetto servizio.



Fatto strano è che dallo scorso 12 novembre nessuna delle parti attrici ha informato alcuna

Organizzazione Sindacale sull’eventuale processo di esternalizzazione del servizio al fine di consentire

agli organi sindacali ed ai dipendenti coinvolti di prendere coscienza delle questioni trattate ed

esaminarle per aprirne un confronto. Tutto questo in violazione delle norme contrattuali e sindacali al

fine di poter intraprendere le azioni a tutela e difesa del personale dipendente occupato presso tale

servizio.

Ci si chiede inoltre, se tale decisione sia stata presa esaminando correttamente i fatti accaduti.

Infatti, il servizio portineria è gestito h24 dal personale Sanitaservice. Lì sono impiegati 5 dipendenti

della Sanitaservice che prestano il loro servizio in turni. Sono addetti al controllo degli accessi e

all’apertura e chiusura della sbarra d’ingresso. Non è mai pervenuta contro di loro alcuna segnalazione

di disservizio né tanto meno di cattiva gestione dello stesso.

Stando i fatti, nessuna responsabilità è collegata al servizio prestato dal personale di Sanitaservice

operante nel gabbiotto della portineria del Presidio Ospedaliero. Si sottolinea come più volte gli stessi

dipendenti hanno chiesto a supporto della loro attività un servizio di vigilanza interno per consentire un

maggior controllo degli spazi enormi che occupa il Presidio Ospedaliero. Di certo esternalizzare un

servizio non è la soluzione alla problematica ma riconduce solamente ad una macchia nera sulle

attività prestate dalla Sanitaservice che si ripercuote sui lavoratori impegnati al loro buon

funzionamento.



Pertanto, la UIL FPL di Foggia attiverà tutte le procedure necessarie a difesa e tutela di questi lavoratori

ed anche a difesa del progetto Sanitaservice che da tempo si è adoperata all’internalizzazione dei

servizi strumentali in house e non ad avviare processi di esternalizzazione degli stessi.

Il Segretario Generale

Dott. Luigi Giorgione

I Coordinatori RSA

Paolicelli Pio

Borazio Luigi

Dell’Aquila Andrea

Montemorra Leone

Sciretta Francesco

Marmo Vincenzo