ESTATE SIPONTINA 2025: ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI CON IL SOSTEGNO DEL COMUNE DI MANFREDONIA

“Anche quest’anno – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente – abbiamo scelto di sostenere concretamente la programmazione estiva rivolta ai più giovani, accompagnando economicamente parrocchie, associazioni e non solo che hanno deciso di mettersi in gioco per offrire attività ludiche, educative e sociali durante i mesi estivi.”

Attraverso un apposito avviso pubblico, sono state selezionate numerose realtà del territorio che, grazie al contributo comunale, potranno attivare laboratori, giochi, sport, esperienze di gruppo e momenti di inclusione pensati per bambini e ragazzi. Un’iniziativa che rientra pienamente nelle politiche di welfare e cultura dell’Amministrazione e che risponde al bisogno diffuso, espresso anche dalle famiglie, di avere occasioni di qualità nel tempo della pausa scolastica.

Hanno aderito all’avviso l’Associazione Archeosipontum APS, l’Associazione Integra ODV, Manfredonia Young APS, la Parrocchia San Lorenzo Maiorano, l’APS Club Il Ritrovo, la Parrocchia Sacra Famiglia, il Gargano Sailing Club SSD, la S.S.D. Atletica Manfredonia ARL, l’APS Angeli 2021, Manfredonia Autismo APS, l’ASD Colori Attivi, la UISP, la Parrocchia San Michele Arcangelo, la SS Trinità, l’ASD Body Art, l’APS 365, Il Sogno di Marilù, la Parrocchia San Camillo, la Parrocchia San Pio e Inside MF APS.

“L’obiettivo – prosegue l’Assessora Valente – è stato quello di incentivare la progettazione territoriale per garantire proposte educative accessibili, inclusive e di qualità nel periodo estivo. Il sostegno economico dell’Amministrazione permette a molte realtà locali di organizzarsi al meglio, e soprattutto a tante famiglie di poter contare su attività che rispondono ai bisogni dei propri figli.”

Manfredonia si prepara a vivere un’estate di gioco, cultura e socialità, aperta a tutti. Per scoprire le attività e partecipare, basta contattare direttamente gli enti che hanno aderito. “Un grazie sentito – conclude l’Assessora Valente – a tutte le realtà coinvolte, che con il loro impegno animeranno l’estate di bambini ed adolescenti della nostra città.”