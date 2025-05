[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Estate, le previsioni di Demoskopika: 66 milioni di turisti in Italia

Sono 65,8 milioni i turisti attesi in Italia per l’estate 2025, 267,4 milioni le presenze, con una spesa turistica diretta di 39 miliardi di euro. Le previsioni del Tourism Forecast Summer dell’Istituto Demoskopika, anticipate dall’Ansa, disegnano un’estate italiana con il segno più, con un fattore da non sottovalutare: la ripresa del mercato domestico, che negli anni scorsi viaggiava a rilento, con 30,1 milioni di arrivi (+5,5% sul 2024) e 129,5 milioni di presenze (+4,9%).

Dunque, arrivi dall’estero e presenze segnano un incremento, rispettivamente pari al 3,4% e al 2,1%, in confronto al 2024, quando ci furono 63,6 milioni di arrivi e quasi 262 milioni di pernottamenti. In sostanza, tra giugno e settembre, ci dovrebbero essere circa 2,2 milioni di turisti in più, generando un incremento di 5,4 milioni di notti nel comparto alberghiero ed extra-alberghiero, circa 2,4 notti in più.

In leggero aumento (+5,5%) gli italiani che partiranno, con effetti positivi sui pernottamenti. In crescita (+1,7%) anche il numero degli stranieri che sceglierà di fare le vacanze in Italia, con un numero di pernottamenti stabile. In particolare la quota di presenze straniere si attesta al 51,6%, con ben 35,7 milioni di arrivi e poco meno di 138 milioni di pernottamenti. Nonostante l’inflazione e i rincari il budget pro capite arriverà a 593 euro contro i 608 della passata estate: l’obiettivo, insomma, è partire, ma spendendo di meno.

Nella stima della spesa turistica sono state incluse le voci relative ai servizi ricettivi, servizi di ristorazione, servizi di trasporto, l’eventuale noleggio di auto, i servizi delle agenzie di viaggi e altri servizi di prenotazione, servizi culturali, servizi sportivi e ricreativi, shopping e altre spese.

“Sarà un’estate positiva per il turismo italiano – commentano i ricercatori di Demoskopika – con numeri che indicano una tendenza in crescita, confermando la buona salute del comparto. Un incremento significativo che si traduce in più fiducia, più movimento e più economia per i territori. Più cauta la dinamica degli stranieri che continuano comunque a scegliere l’Italia, ma con un lieve calo delle presenze complessive. Il dato suggerisce che i viaggiatori internazionali, pur restando affezionati alla destinazione, tendano a ridurre la durata del soggiorno, forse per l’effetto combinato dei costi e della competizione crescente di altri Paesi”.

“La spesa turistica – proseguono i ricercatori – rappresenta un punto chiave, registrando un incremento rispetto al 2024. Ma i segnali sono chiari: servono strategie più lungimiranti per evitare che l’aumento dei costi, a partire da quelli legati al trasporto, vanifichi il potenziale economico della stagione. Una governance più reattiva e, soprattutto, proattiva è oggi più che mai necessaria. Investire in qualità, innovazione e sostenibilità dell’offerta turistica potrebbe essere la chiave per trasformare questa crescita quantitativa in un vero salto di valore per il turismo italiano”.