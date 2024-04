L’espresso dell’Antico Caffè al centro di Torino costa 80 centesimi

L’espresso all’Antico Caffè di Torino in piazza Bodoni costa 80 centesimi dal 2008.

In piazza Bodoni a Torino, c’è un bar in cui il tempo sembra non essere passato, sia per l’atmosfera retrò che per il prezzo del caffè. Questo, infatti è rimasto invariato da 20 anni e non intende aumentare. La tazzina al banco costa 80 centesimi, in controtendenza rispetto agli altri bar del capoluogo piemontese che con l’incremento dei costi, hanno aumentato anche i prezzi. Domenico Longo, titolare del bar confessa con orgoglio “Io mi sono rifiutato di portare la tazzina anche solo a un euro.” Come? “Acquistando direttamente il caffè ed eliminando il superfluo”. Ad essere vantaggiosi, oltre al prezzo dell’espresso sono anche i piatti: “Qui si può fare pranzo con meno di 10 euro” racconta il figlio di Domenico, Daniele che da qualche anno aiuta il padre nella gestione del locale, molto amato dagli studenti del conservatorio Giuseppe Verdi.