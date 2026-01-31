Epstein Files, Trump citato 3.200 volte

Tre milioni di nuovi documenti sul caso Jeffrey Epstein sono stati resi pubblici dal dipartimento di giustizia americano. Le carte rivelano connessioni inquietanti tra il finanziere e diverse personal...

Tre milioni di nuovi documenti sul caso Jeffrey Epstein sono stati resi pubblici dal dipartimento di giustizia americano. Le carte rivelano connessioni inquietanti tra il finanziere e diverse personalità di spicco della politica e del mondo tech.

Le citazioni del presidente americano

Donald Trump compare ben 3.200 volte negli Epstein Files appena pubblicati. Il nome del presidente emerge in relazione a diversi contesti, sebbene gli investigatori abbiano precisato che non esistono riscontri su alcune accuse più gravi. Una vecchia denuncia era stata successivamente ritirata. L'amministrazione ha affermato di non aver "protetto" nessuno nella diffusione delle carte.

Il coinvolgimento dei miliardari tech

Nei file emergono dettagli su Bill Gates, con riferimenti a presunte "malattie veneree" contratte dal fondatore di Microsoft. Particolarmente discussa è una email di Elon Musk a Epstein in cui il patron di Tesla chiedeva: "Quando ci sarà la tua festa più selvaggia?". Come già riportato in passato su altri scandali mediatici, le reazioni del pubblico sono state immediate.

Le proteste delle vittime

Le vittime hanno denunciato di essere state "esposte nelle carte" mentre i nomi di chi avrebbe commesso abusi restano oscurati. Il dipartimento di giustizia ha spiegato che ampie parti dei documenti sono state censurate per tutelare le vittime stesse.