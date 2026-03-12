Enrica Bonaccorti: quanti mariti ha avuto e chi sono gli uomini che hanno segnato la sua vita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La vita privata di Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni dopo una lunga malattia, è sempre stata al centro della curiosità del pubblico. La conduttrice, scrittrice e volto amatissimo della televisione italiana, ha vissuto amori intensi, matrimoni difficili e legami profondi che hanno accompagnato la sua carriera e la sua vita personale.

Ripercorrere la sua storia sentimentale significa attraversare momenti di felicità, scelte coraggiose e dolori che l’hanno segnata profondamente. Quanti mariti ha avuto Enrica Bonaccorti? Chi sono stati gli uomini più importanti della sua vita? E quali relazioni hanno lasciato un segno indelebile nel suo percorso? Scopriamolo insieme.

I due matrimoni di Enrica Bonaccorti: Daniele Pettinari e Arnaldo Del Piave

Il primo matrimonio di Enrica Bonaccorti risale agli anni Settanta, quando sposa Daniele Pettinari, regista con cui avrà la sua unica figlia, Verdiana. La loro unione, però, si spezza molto presto. La conduttrice ha raccontato più volte che Pettinari lasciò la famiglia quando la bambina aveva appena undici mesi, scomparendo dalla loro vita senza più tornare.

Quel distacco improvviso costrinse Enrica a crescere la figlia da sola, sostenuta dalla madre, in un periodo segnato da difficoltà economiche e da una grande forza d’animo. Negli anni, la conduttrice ha sempre parlato di quell’esperienza con lucidità, spiegando di aver considerato l’ex marito un estraneo e di non aver partecipato al suo funerale quando è venuto a mancare.

Il secondo matrimonio arriva molti anni dopo, in un momento di rinascita personale. Enrica incontra Arnaldo Del Piave, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo, e tra loro nasce una relazione intensa, fatta di passione e progetti condivisi. La coppia si sposa nel 1986, scegliendo una cerimonia negli Stati Uniti.

Pochi mesi dopo, però, la loro storia viene travolta da un dolore profondo. Enrica annuncia di essere incinta, ma la gravidanza si interrompe al terzo mese. La perdita del bambino segna entrambi e incrina irrimediabilmente il rapporto. Nel giro di poco tempo, anche questo matrimonio si conclude, lasciando nella vita della conduttrice un ricordo dolceamaro.

Gli amori fuori dal matrimonio di Enrica Bonaccorti: Renato Zero, Michele Placido e il principe Charles di Borbone

Oltre ai due mariti, Enrica Bonaccorti ha vissuto relazioni che hanno lasciato un segno nella sua vita. Una delle più note è quella con Renato Zero, conosciuto quando entrambi erano giovanissimi e muovevano i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Il loro legame, fatto di sogni condivisi e di una complicità profonda, è stato spesso ricordato con affetto dalla conduttrice. Enrica ha raccontato che, in un momento di leggerezza, i due arrivarono perfino a parlare di matrimonio, salvo poi ridere dell’idea anni dopo.

Tra i flirt più citati c’è anche quello con Michele Placido, vissuto quando entrambi erano molto giovani. Una storia breve, intensa, che Enrica ha sempre ricordato come un incontro di due personalità forti e in crescita.

Molto più profonda, invece, la relazione con Charles di Borbone, un amore vissuto con passione e libertà. La conduttrice ha raccontato che con lui aveva scoperto un modo diverso di vivere l’intimità, fatto di complicità e di giornate trascorse insieme lontano da tutto.

Questi amori, pur non sfociati in matrimoni, hanno contribuito a definire la donna che Enrica è diventata: indipendente, sensibile, capace di vivere i sentimenti con intensità ma anche con grande sincerità.

L’uomo della vita: il legame con Giacomo Paladino

Se i matrimoni e i flirt hanno segnato fasi diverse della sua vita, il rapporto più importante per Enrica Bonaccorti è stato quello con Giacomo Paladino, l’uomo che le è stato accanto per oltre vent’anni.

Non si sono mai sposati, ma il loro legame è stato più solido di molti matrimoni. Enrica lo ha sempre descritto come un uomo gentile, elegante, capace di farla sentire amata e protetta. La loro relazione è stata un porto sicuro, un equilibrio costruito nel tempo e vissuto lontano dai riflettori.

Quando Paladino è scomparso nel 2021, la conduttrice ha raccontato di aver perso una presenza fondamentale. Lo ricordava come l’unico uomo con cui si fosse sentita davvero se stessa, senza filtri e senza bisogno di apparire.

Negli ultimi anni, Enrica aveva spiegato di non voler più innamorarsi, non per sfiducia, ma per il desiderio di custodire quel ricordo senza sovrapporvi altro.