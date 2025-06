[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ennesimo incidente nel quartiere Ferrovia, quando si interviene per la sicurezza dei cittadini?

Ancora una volta, il Quartiere Ferrovia di Foggia torna tristemente alla ribalta per un grave incidente stradale. Questa notte, all’incrocio tra via Conte Appiano e via Trento, un’auto si è ribaltata dopo un violento impatto. Fortunatamente, non ci sono vittime, ma resta la paura, la rabbia e una domanda che echeggia da tempo: quante altre volte dovremo assistere a scene del genere prima che qualcuno si decida a intervenire seriamente?

Non è un caso isolato. È un problema strutturale. La zona è da anni teatro di incidenti, alcuni anche gravi. L’incrocio è noto per la scarsa visibilità, l’alta velocità dei veicoli e l’assenza di presidi per la sicurezza. Nonostante le continue segnalazioni da parte di Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia e le richieste di intervento da parte di cittadini esasperati, tutto resta immobile.

Sono necessarie misure urgenti che vengono ignorate da troppo tempo. Sono anni, che chiediamo attraverso la stampa o per email alle istituzioni, interventi semplici ma fondamentali, sia in zona che in tutta la città:

– Installazione di dossi artificiali per rallentare la velocità nei punti più pericolosi;

– Autovelox fissi per scoraggiare chi trasforma le strade urbane in piste da corsa;

– Telecamere per rilevare il passaggio con il rosso (ricordiamolo, a Foggia non ce n’è neppure una);

– Segnaletica orizzontale e verticale ben visibile, spesso a Foggia assente o scolorita;

– Specchi parabolici agli incroci ciechi per migliorare la visibilità;

– Multe quotidiane a chi si parcheggia in corrispondenza degli incroci e limita la visibilità degli automobilisti (da qualche mese, finalmente, se ne vedono).



Il diritto alla sicurezza non può essere sacrificato sull’altare della burocrazia o dell’indifferenza. I cittadini del Quartiere Ferrovia meritano strade sicure, vivibili, degne di una città civile. Non possiamo aspettare la prossima tragedia per intervenire.

Serve un piano di sicurezza stradale per la zona, con un impegno concreto da parte dell’Amministrazione Comunale, della Polizia Locale e degli enti competenti. Basta proclami, basta promesse: vogliamo azioni.

E ai cittadini diciamo: continuiamo a far sentire la nostra voce. Perché la sicurezza non è un privilegio. È un diritto.